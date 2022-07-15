https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802786456.html

Боррель предложит расширить список персональных санкций против России

Боррель предложит расширить список персональных санкций против России - РИА Новости, 15.07.2022

Боррель предложит расширить список персональных санкций против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит расширить список связанных с РФ физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:41

2022-07-15T16:41

2022-07-15T17:36

россия

евросоюз

в мире

жозеп боррель

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит расширить список связанных с РФ физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза."В дополнение к этим мерам я также предложу Совету дополнительные списки физических лиц и организаций, активы которых будут заморожены, а возможности путешествовать (в ЕС) ограничены", - говорится в распространенном заявлении Борреля. Ожидается, что санкции против России рассмотрят на своем заседании главы МИД стран ЕС 18 июля.Еврокомиссия в пятницу предложила пакет мер по усилению эффективности действующих в отношении России европейских санкций, включающий запрет на импорт российского золота, усиление контроля за экспортом в Россию современных технологий двойного назначения, усиление контроля за заморозкой попавших под санкции российских активов. Действующие до конца июля экономические санкции ЕС против России предлагается продлить на шесть месяцев до конца января 2023 года.

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802639933.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, жозеп боррель, санкции в отношении россии