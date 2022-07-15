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Боррель предложит расширить список персональных санкций против России - РИА Новости, 15.07.2022
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Боррель предложит расширить список персональных санкций против России
Боррель предложит расширить список персональных санкций против России - РИА Новости, 15.07.2022
Боррель предложит расширить список персональных санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит расширить список связанных с РФ физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:41
2022-07-15T17:36
россия
евросоюз
в мире
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит расширить список связанных с РФ физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза."В дополнение к этим мерам я также предложу Совету дополнительные списки физических лиц и организаций, активы которых будут заморожены, а возможности путешествовать (в ЕС) ограничены", - говорится в распространенном заявлении Борреля. Ожидается, что санкции против России рассмотрят на своем заседании главы МИД стран ЕС 18 июля.Еврокомиссия в пятницу предложила пакет мер по усилению эффективности действующих в отношении России европейских санкций, включающий запрет на импорт российского золота, усиление контроля за экспортом в Россию современных технологий двойного назначения, усиление контроля за заморозкой попавших под санкции российских активов. Действующие до конца июля экономические санкции ЕС против России предлагается продлить на шесть месяцев до конца января 2023 года.
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россия, евросоюз, в мире, жозеп боррель, санкции в отношении россии
16:41 15.07.2022 (обновлено: 17:36 15.07.2022)
 
Боррель предложит расширить список персональных санкций против России

Боррель предложит расширить список людей и компаний, попадающих под санкции Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит расширить список связанных с РФ физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза.
"В дополнение к этим мерам я также предложу Совету дополнительные списки физических лиц и организаций, активы которых будут заморожены, а возможности путешествовать (в ЕС) ограничены", - говорится в распространенном заявлении Борреля. Ожидается, что санкции против России рассмотрят на своем заседании главы МИД стран ЕС 18 июля.
Еврокомиссия в пятницу предложила пакет мер по усилению эффективности действующих в отношении России европейских санкций, включающий запрет на импорт российского золота, усиление контроля за экспортом в Россию современных технологий двойного назначения, усиление контроля за заморозкой попавших под санкции российских активов. Действующие до конца июля экономические санкции ЕС против России предлагается продлить на шесть месяцев до конца января 2023 года.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
11:18
ЕК предложит внести изменения в санкции против России
 
РоссияЕвросоюзВ миреЖозеп БоррельСанкции в отношении России
 
 
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