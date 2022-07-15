https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802773673.html

ЕК предложила продлить антироссийские санкции до конца января 2023 года

ЕК предложила продлить антироссийские санкции до конца января 2023 года - РИА Новости, 15.07.2022

ЕК предложила продлить антироссийские санкции до конца января 2023 года

Европейская комиссия в пятницу предложила продлить на шесть месяцев до конца января 2023 года действующие с 2014 года в отношении России экономические санкции,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:19

2022-07-15T16:19

2022-07-15T16:46

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санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Европейская комиссия в пятницу предложила продлить на шесть месяцев до конца января 2023 года действующие с 2014 года в отношении России экономические санкции, говорится в распространенном заявлении ЕК.Срок действия этих санкций истекал в конце июля.Экономические санкции ЕС, действующие уже более семи лет, направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. В частности, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ российской стороны к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. На сегодняшний день приняты уже шесть санкционных пакетов. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220714/gretsiya-1802422580.html

https://ria.ru/20220714/energiya-1802492676.html

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в мире, евросоюз, россия, москва, украина, санкции в отношении россии, владимир путин