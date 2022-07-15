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Россия и Армения обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Россия и Армения обсудили вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 15.07.2022
Россия и Армения обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу вопросы армяно-российского сотрудничества в транспортной сфере с главой минтранса РФ Виталием... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:04
2022-07-15T17:04
2022-07-15T17:16
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ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу вопросы армяно-российского сотрудничества в транспортной сфере с главой минтранса РФ Виталием Савельевым, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Отмечается, что в ходе встречи Пашинян выразил удовлетворение интенсивностью армяно-российских контактов, выражающейся в виде частых официальных визитов, что "подчеркивает особый характер двусторонних связей".В свою очередь Савельев заявил, что Россия заинтересована в развитии дружеского, братского партнерства и реализации взаимовыгодных программ с Арменией, отметили в пресс-службе."На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сфере транспорта и логистики. Были затронуты вопросы, связанные с авиационным и автомобильным сообщением, инфраструктурой общественного транспорта, подчеркнута важность обмен опытом и активной межведомственной работы в этих направлениях с обеих сторон", - отмечается в сообщении.Стороны заявили, что развитие транспортного сообщения будет способствовать росту объемов двусторонних пассажирских и грузовых перевозок, активизирует экономические контакты и туристические связи.
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в мире, россия, армения, грузия, никол пашинян, виталий савельев
17:04 15.07.2022 (обновлено: 17:16 15.07.2022)
Россия и Армения обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Премьер Армении обсудил с главой минтранса России вопросы двустороннего сотрудничества
ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу вопросы армяно-российского сотрудничества в транспортной сфере с главой минтранса РФ Виталием Савельевым, сообщили
в пресс-службе армянского кабмина.
Отмечается, что в ходе встречи Пашинян выразил удовлетворение интенсивностью армяно-российских контактов, выражающейся в виде частых официальных визитов, что "подчеркивает особый характер двусторонних связей".
"Пашинян подчеркнул важность двустороннего сотрудничества по всем направлениям, в том числе в транспортной сфере. Он высоко оценил усилия и оперативное реагирование российской стороны с целью разрешения кризисных ситуаций, возникающих на КПП "Верхний Ларс" (единственная сухопутная дорога, связывающая Армению
и РФ
через территорию Грузии
– ред.)", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
В свою очередь Савельев заявил, что Россия заинтересована в развитии дружеского, братского партнерства и реализации взаимовыгодных программ с Арменией, отметили в пресс-службе.
"На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сфере транспорта и логистики. Были затронуты вопросы, связанные с авиационным и автомобильным сообщением, инфраструктурой общественного транспорта, подчеркнута важность обмен опытом и активной межведомственной работы в этих направлениях с обеих сторон", - отмечается в сообщении.
Стороны заявили, что развитие транспортного сообщения будет способствовать росту объемов двусторонних пассажирских и грузовых перевозок, активизирует экономические контакты и туристические связи.