https://ria.ru/20220715/rossiya-1802802258.html

Россия и Армения обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Россия и Армения обсудили вопросы двустороннего сотрудничества - РИА Новости, 15.07.2022

Россия и Армения обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу вопросы армяно-российского сотрудничества в транспортной сфере с главой минтранса РФ Виталием... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:04

2022-07-15T17:04

2022-07-15T17:16

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армения

грузия

никол пашинян

виталий савельев

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ЕРЕВАН, 15 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в пятницу вопросы армяно-российского сотрудничества в транспортной сфере с главой минтранса РФ Виталием Савельевым, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Отмечается, что в ходе встречи Пашинян выразил удовлетворение интенсивностью армяно-российских контактов, выражающейся в виде частых официальных визитов, что "подчеркивает особый характер двусторонних связей".В свою очередь Савельев заявил, что Россия заинтересована в развитии дружеского, братского партнерства и реализации взаимовыгодных программ с Арменией, отметили в пресс-службе."На встрече состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в сфере транспорта и логистики. Были затронуты вопросы, связанные с авиационным и автомобильным сообщением, инфраструктурой общественного транспорта, подчеркнута важность обмен опытом и активной межведомственной работы в этих направлениях с обеих сторон", - отмечается в сообщении.Стороны заявили, что развитие транспортного сообщения будет способствовать росту объемов двусторонних пассажирских и грузовых перевозок, активизирует экономические контакты и туристические связи.

https://ria.ru/20220715/rudenko-1802796171.html

https://ria.ru/20220715/mid-1802655027.html

россия

армения

грузия

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в мире, россия, армения, грузия, никол пашинян, виталий савельев