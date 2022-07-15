https://ria.ru/20220715/revaktsinatsiya-1802677664.html
В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19
В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2022
В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой не смог уточнить, ревакцинировался ли Владимир Путин для защиты от коронавируса. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:08
2022-07-15T13:08
2022-07-15T13:29
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой не смог уточнить, ревакцинировался ли Владимир Путин для защиты от коронавируса."Не могу сказать, не знаю", - сказал Песков, общаясь с прессой в пятницу.Песков рассказал, что его вакцина против коронавируса "пока действует".Также пресс-секретарь главы государства отметил, что сотрудники, находящиеся в окружении президента РФ, персонально заботятся о своем здоровье в вопросах ревакцинации.
https://ria.ru/20220701/vaktsinatsiya-1799585870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, вакцинация россиян от covid-19
13:08 15.07.2022 (обновлено: 13:29 15.07.2022)
В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19
Пресс-секретарь Песков не смог уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19