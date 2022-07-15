https://ria.ru/20220715/revaktsinatsiya-1802677664.html

В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19

В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2022

В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой не смог уточнить, ревакцинировался ли Владимир Путин для защиты от коронавируса. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:08

2022-07-15T13:08

2022-07-15T13:29

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой не смог уточнить, ревакцинировался ли Владимир Путин для защиты от коронавируса."Не могу сказать, не знаю", - сказал Песков, общаясь с прессой в пятницу.Песков рассказал, что его вакцина против коронавируса "пока действует".Также пресс-секретарь главы государства отметил, что сотрудники, находящиеся в окружении президента РФ, персонально заботятся о своем здоровье в вопросах ревакцинации.

https://ria.ru/20220701/vaktsinatsiya-1799585870.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, вакцинация россиян от covid-19