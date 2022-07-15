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В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2022
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В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19
В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2022
В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой не смог уточнить, ревакцинировался ли Владимир Путин для защиты от коронавируса. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:08
2022-07-15T13:29
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой не смог уточнить, ревакцинировался ли Владимир Путин для защиты от коронавируса."Не могу сказать, не знаю", - сказал Песков, общаясь с прессой в пятницу.Песков рассказал, что его вакцина против коронавируса "пока действует".Также пресс-секретарь главы государства отметил, что сотрудники, находящиеся в окружении президента РФ, персонально заботятся о своем здоровье в вопросах ревакцинации.
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, вакцинация россиян от covid-19
13:08 15.07.2022 (обновлено: 13:29 15.07.2022)
 
В Кремле не смогли уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19

Пресс-секретарь Песков не смог уточнить, ревакцинировался ли Путин против COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой не смог уточнить, ревакцинировался ли Владимир Путин для защиты от коронавируса.
"Не могу сказать, не знаю", - сказал Песков, общаясь с прессой в пятницу.
Песков рассказал, что его вакцина против коронавируса "пока действует".
Также пресс-секретарь главы государства отметил, что сотрудники, находящиеся в окружении президента РФ, персонально заботятся о своем здоровье в вопросах ревакцинации.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 15:01РФПИ против Covid 19
Глава РФПИ: ковидные ограничения в РФ сняли благодаря массовой вакцинации
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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