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Евраев: конкуренция в "Ярославском резерве" превысила 60 человек на место

Евраев: конкуренция в "Ярославском резерве" превысила 60 человек на место - РИА Новости, 15.07.2022

Евраев: конкуренция в "Ярославском резерве" превысила 60 человек на место

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что впервые реализованный в регионе кадровый проект "Ярославский резерв" РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:18

2022-07-15T13:18

2022-07-15T13:18

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что впервые реализованный в регионе кадровый проект "Ярославский резерв" превзошел ожидания - конкуренция за место в финале составила более 60 человек.Как сообщила пресс-служба правительства региона, 15 июля в Ярославле состоялась церемония открытия финального этапа кадрового проекта "Ярославский резерв", инициированного врио губернатора Евраевым. Проект стартовал 9 марта. Он реализуется в регионе впервые и направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Ярославской области. Организатором выступает правительство региона при поддержке АНО "Россия – страна возможностей". По итогам регистрационного этапа число участников проекта составило 14 565 человек, приглашение в финал получили 332 из них, по итогам контрольного тестирования окончательное число финалистов составило 237 человек.В церемонии открытия финального этапа проекта приняли участие врио губернатора Евраев, председатель Наблюдательного совета Регионального кадрового проекта "Ярославский резерв", ректор Ярославского государственного университета, заместитель председателя Комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ Александр Русаков , руководитель блока оценочных мероприятий проекта Артём Сёмин.В своем выступлении глава региона отметил, что проект превзошел все ожидания, а конкуренция за место в финале составила более 60 человек, отмечается в сообщении."Сегодня, после всех испытаний, в этом зале собрались 237 полноправных финалистов нашего проекта. Каждый из вас показал отличные результаты и высокий уровень компетенций. Ваши мотивация к труду и видение развития Ярославской области уже получили очень достойную оценку. Остался последний рывок – вам надо показать себя в полной мере, доказать, что вы эффективные и перспективные руководители. У нас есть ряд вакантных позиций, мы понаблюдаем за вами в работе и вскоре после подведения итогов проекта рассмотрим назначения победителей на эти должности", – цитирует слова Евраева пресс-служба правительства области.Врио губернатора подчеркнул, что финалистам предстоит соревноваться между собой в разных командах. "Это непростая задача. От вас потребуется все ваше мастерство и лучшие качества, чтобы оказаться в числе победителей. Я могу только приветствовать эту состязательность при одном ключевом условии – командная работа и человеческие отношения всегда стоят выше конкуренции. Не забывайте, что сегодня вы соревнуетесь, но уже завтра можете оказаться в одной команде, бок о бок работать для развития области", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20220714/minstroy-1802422151.html

https://ria.ru/20220707/grazhdanstvo-1800985534.html

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политика, россия, ярославская область, ярославль