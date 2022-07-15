https://ria.ru/20220715/rebenok-1802693004.html

В Воронеже будут судить женщину, бросившую на улице 15-месячную дочь

В Воронеже будут судить женщину, бросившую на улице 15-месячную дочь - РИА Новости, 15.07.2022

В Воронеже будут судить женщину, бросившую на улице 15-месячную дочь

Жительница Воронежа, бросившая два года назад посреди улицы в коляске маленькую дочку и задержанная в мае этого года, предстанет перед судом, сообщает... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:33

2022-07-15T13:33

2022-07-15T13:40

воронеж

воронежская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Жительница Воронежа, бросившая два года назад посреди улицы в коляске маленькую дочку и задержанная в мае этого года, предстанет перед судом, сообщает управление СК РФ по региону.Событие, вызвавшее в Воронеже большой резонанс, произошло в ночь на 22 августа 2020 года. Тогда местные жители нашли на улице Писарева в коляске ребенка около полутора лет. Девочку передали медикам. Следствие возбудило дело об оставлении в опасности, было допрошено более 200 свидетелей, проведено свыше 150 биологических экспертиз."В мае 2022 года непрерывно проводимая следственно-оперативная работа дала результат: была установлена 34-летняя жительница Воронежа, у которой, согласно заключению генетической экспертизы, было установлено совпадение ее ДНК-профиля и девочки, что подтверждало материнство", - информирует следствие.Женщина созналась в содеянном, подтвердив, что оставила 15-месячную дочь на улице в коляске. Мать свой поступок объяснила тяжелым материальным положением и "невозможностью осуществлять уход за ребенком" - она рассчитывала, что кто-то заберет ребенка и сможет в дальнейшем его воспитывать. В декабре 2020 года девочка была передана под опеку."Вина женщины подтверждается комплексом собранных по уголовному делу доказательств: показаниями свидетелей, результатами многочисленных судебных экспертиз, протоколами осмотров и выемок, иных следственных и процессуальных действий, признанных достаточными для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением", - информирует СУСК.

https://ria.ru/20220705/rebenok-1800486219.html

https://ria.ru/20220628/arest-1798693642.html

воронеж

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Екатерина Зайцева

воронеж, воронежская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)