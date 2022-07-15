https://ria.ru/20220715/razminirovanie-1802872003.html

ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР

ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.07.2022

ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более четырех тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу на брифинге руководитель... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:40

2022-07-15T21:40

2022-07-15T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более четырех тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 10 километров дорог."Обнаружен и обезврежен 60 321 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 1 208", - добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ситуация в днр и лнр