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ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/razminirovanie-1802872003.html
ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР
ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.07.2022
ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более четырех тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу на брифинге руководитель... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:40
2022-07-15T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более четырех тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 10 километров дорог."Обнаружен и обезврежен 60 321 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 1 208", - добавил Мизинцев.
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в мире, ситуация в днр и лнр
21:40 15.07.2022
 
ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР

МО: российские военные и спасатели разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Андрей КоцСапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России
Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более четырех тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 4 005,72 га территории, в том числе за сутки – 70,04 га", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 10 километров дорог.
"Обнаружен и обезврежен 60 321 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 1 208", - добавил Мизинцев.
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