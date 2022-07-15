https://ria.ru/20220715/razminirovanie-1802872003.html
ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР
ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.07.2022
ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более четырех тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу на брифинге руководитель... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:40
2022-07-15T21:40
2022-07-15T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более четырех тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 10 километров дорог."Обнаружен и обезврежен 60 321 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 1 208", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
ВС и МЧС России разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР
МО: российские военные и спасатели разминировали более четырех тысяч гектаров ДНР и ЛНР
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более четырех тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 4 005,72 га территории, в том числе за сутки – 70,04 га", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, четыре моста и около 10 километров дорог.
"Обнаружен и обезврежен 60 321 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки – 1 208", - добавил Мизинцев.