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Госдеп США одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса "воздух–воздух"

Госдеп США одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса "воздух–воздух" - РИА Новости, 15.07.2022

Госдеп США одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса "воздух–воздух"

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса "воздух – воздух", а также сопутствующего военного оборудования на общую сумму порядка 950... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T22:27

2022-07-15T22:27

2022-07-15T22:40

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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса "воздух – воздух", а также сопутствующего военного оборудования на общую сумму порядка 950 миллионов долларов, говорится в распространенном заявлении Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны США (входит в состав Пентагона).Согласно заявлению, американское дипведомство "утвердило возможную продажу правительству Норвегии передовых ракет средней дальности AIM-120 C8 или D класса "воздух – воздух" и сопутствующего оборудования на сумму в 950 миллионов долларов".Как отметили в Пентагоне, такого рода сделка, в случае реализации, будет способствовать поддержанию "целей и задач США в сфере внешней политики и национальной безопасности путем укрепления безопасности одного из союзников по НАТО". В оборонном ведомстве США в этой связи охарактеризовали Норвегию как "важную силу в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

https://ria.ru/20220708/vooruzhenie-1801345201.html

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Евгения Нефедова

в мире, сша, норвегия, министерство обороны сша, конгресс сша, нато