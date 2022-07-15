22:27 15.07.2022 (обновлено: 22:40 15.07.2022)
Госдеп США одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса "воздух–воздух"
Госдеп США одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса "воздух–воздух"
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса "воздух – воздух", а также сопутствующего военного оборудования на общую сумму порядка 950 миллионов долларов, говорится в распространенном заявлении Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны США (входит в состав Пентагона).
Согласно заявлению, американское дипведомство "утвердило возможную продажу правительству Норвегии передовых ракет средней дальности AIM-120 C8 или D класса "воздух – воздух" и сопутствующего оборудования на сумму в 950 миллионов долларов".
"Сегодня Агентство представило требуемый сертификат, уведомив конгресс США о возможности такой продажи", - сказано в заявлении.
Как отметили в Пентагоне, такого рода сделка, в случае реализации, будет способствовать поддержанию "целей и задач США в сфере внешней политики и национальной безопасности путем укрепления безопасности одного из союзников по НАТО". В оборонном ведомстве США в этой связи охарактеризовали Норвегию как "важную силу в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе".