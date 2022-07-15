https://ria.ru/20220715/pvo-1802657079.html
Система ПВО сбила два украинских Су-25 и девять беспилотников
Система ПВО сбила два украинских Су-25 и девять беспилотников - РИА Новости, 15.07.2022
Система ПВО сбила два украинских Су-25 и девять беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:22
2022-07-15T12:22
2022-07-15T12:23
специальная военная операция на украине
россия
су-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789738954_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_42637202da3b9660c185883f184ba29e.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты... девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Веселая Тарасовка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки сбили 9 снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789738954_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_deb55231ed48e48e13aee465ea07f1af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, су-25
12:22 15.07.2022 (обновлено: 12:23 15.07.2022)
Система ПВО сбила два украинских Су-25 и девять беспилотников
Минобороны: cистема ПВО сбила два Су-25, девять дронов и девять снарядов "Урагана"