https://ria.ru/20220715/pvo-1802657079.html

Система ПВО сбила два украинских Су-25 и девять беспилотников

Система ПВО сбила два украинских Су-25 и девять беспилотников - РИА Новости, 15.07.2022

Система ПВО сбила два украинских Су-25 и девять беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:22

2022-07-15T12:22

2022-07-15T12:23

специальная военная операция на украине

россия

су-25

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты... девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Веселая Тарасовка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки сбили 9 снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, су-25