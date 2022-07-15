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Россияне рассказали, чем предпочитают заниматься в путешествиях - РИА Новости, 15.07.2022
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Россияне рассказали, чем предпочитают заниматься в путешествиях
Россияне рассказали, чем предпочитают заниматься в путешествиях - РИА Новости, 15.07.2022
Россияне рассказали, чем предпочитают заниматься в путешествиях
Эксперты узнали, чем россияне предпочитают заниматься в путешествиях, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T06:46
2022-07-15T11:04
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туту.ру
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Эксперты узнали, чем россияне предпочитают заниматься в путешествиях, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Самый популярный вариант досуга — отдых на пляже, его выбирают 24 процента опрошенных, следует из результатов исследования, в котором приняли участие 1696 человек. На втором месте по востребованности — самостоятельные поездки, на третьем — организованные экскурсии.Популярны, по словам аналитиков, и активные виды отдыха: почти каждый десятый любит ходить в походы. Также россияне интересуются горным туризмом и экстремальными видами спорта.Фестивалям и другим мероприятиям отдают предпочтение четыре процента респондентов, столько же голосуют за гастротуризм. И только два процента признались, что во время путешествия больше всего любят удаленно работать.
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новости - туризм, туризм, туристы, отдых, туту.ру
06:46 15.07.2022 (обновлено: 11:04 15.07.2022)
 
Россияне рассказали, чем предпочитают заниматься в путешествиях

Эксперты узнали, чем россияне предпочитают заниматься в путешествиях

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на "банане" за катером на пляже в станице Голубицкой в поселке в Краснодарском крае
Отдыхающие катаются на банане за катером на пляже в станице Голубицкой в поселке в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Эксперты узнали, чем россияне предпочитают заниматься в путешествиях, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Самый популярный вариант досуга — отдых на пляже, его выбирают 24 процента опрошенных, следует из результатов исследования, в котором приняли участие 1696 человек. На втором месте по востребованности — самостоятельные поездки, на третьем — организованные экскурсии.
Популярны, по словам аналитиков, и активные виды отдыха: почти каждый десятый любит ходить в походы. Также россияне интересуются горным туризмом и экстремальными видами спорта.
Фестивалям и другим мероприятиям отдают предпочтение четыре процента респондентов, столько же голосуют за гастротуризм. И только два процента признались, что во время путешествия больше всего любят удаленно работать.
Туристы на природе - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 06:33Туризм
Россияне рассказали, где предпочитают проводить отпуск
 
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