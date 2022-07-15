https://ria.ru/20220715/promyshlennost-1802658556.html

Мантуров призвал к повороту от рыночной промышленной политики

Мантуров призвал к повороту от рыночной промышленной политики - РИА Новости, 15.07.2022

Мантуров призвал к повороту от рыночной промышленной политики

2022-07-15T12:24

2022-07-15T12:24

2022-07-15T16:10

экономика

промышленность

россия

денис мантуров

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о необходимости поворота от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета.Об этом он говорил, выступая в Госдуме, которая рассматривает его кандидатуру на пост нового вице-премьера.Министр отметил, что по итогам этого года производство в обрабатывающей промышленности может сократиться на шесть процентов, несмотря на ощутимый рост в оборонном секторе. Однако, по его словам, важнее рассматривать не статистические данные, а задачи, которые стоят перед промышленностью в целом.Кроме того, добавил он, России предстоит создать новые кооперационные связи. Сейчас его ведомство интенсивно занимается этим в ручном режиме вместе с компаниями и российскими торговыми представительствами за рубежом.При этом планируется ускоренным темпом осваивать производство собственных аналогов взамен импортных компонентов."Мы сориентировали на данное направление имеющиеся ресурсы и правительство поддержано выделение дополнительных средств по системообразующим отраслям. Параллельно мы продолжим перестройку создания альтернативных логистических каналов, в том числе с прицелом на новые внешние рынки, которые сейчас прорабатываются", — заключил министр.По итогам заседания Госдума одобрила кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера — министра промышленности и торговли, а президент Владимир Путин подписал указ о назначении.

https://ria.ru/20220712/promyshlennost-1801993365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, промышленность, россия, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)