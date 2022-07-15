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Мантуров призвал к повороту от рыночной промышленной политики - РИА Новости, 15.07.2022
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Мантуров призвал к повороту от рыночной промышленной политики
Мантуров призвал к повороту от рыночной промышленной политики - РИА Новости, 15.07.2022
Мантуров призвал к повороту от рыночной промышленной политики
2022-07-15T12:24
2022-07-15T16:10
экономика
промышленность
россия
денис мантуров
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о необходимости поворота от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета.Об этом он говорил, выступая в Госдуме, которая рассматривает его кандидатуру на пост нового вице-премьера.Министр отметил, что по итогам этого года производство в обрабатывающей промышленности может сократиться на шесть процентов, несмотря на ощутимый рост в оборонном секторе. Однако, по его словам, важнее рассматривать не статистические данные, а задачи, которые стоят перед промышленностью в целом.Кроме того, добавил он, России предстоит создать новые кооперационные связи. Сейчас его ведомство интенсивно занимается этим в ручном режиме вместе с компаниями и российскими торговыми представительствами за рубежом.При этом планируется ускоренным темпом осваивать производство собственных аналогов взамен импортных компонентов."Мы сориентировали на данное направление имеющиеся ресурсы и правительство поддержано выделение дополнительных средств по системообразующим отраслям. Параллельно мы продолжим перестройку создания альтернативных логистических каналов, в том числе с прицелом на новые внешние рынки, которые сейчас прорабатываются", — заключил министр.По итогам заседания Госдума одобрила кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера — министра промышленности и торговли, а президент Владимир Путин подписал указ о назначении.
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экономика, промышленность, россия, денис мантуров, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
12:24 15.07.2022 (обновлено: 16:10 15.07.2022)
 
Мантуров призвал к повороту от рыночной промышленной политики

Глава Минпромторга Мантуров выступил за отказ от абсолютно рыночной промышленной политики

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о необходимости поворота от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета.
Об этом он говорил, выступая в Госдуме, которая рассматривает его кандидатуру на пост нового вице-премьера.
Министр отметил, что по итогам этого года производство в обрабатывающей промышленности может сократиться на шесть процентов, несмотря на ощутимый рост в оборонном секторе. Однако, по его словам, важнее рассматривать не статистические данные, а задачи, которые стоят перед промышленностью в целом.
"Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Прежде всего чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих", — сказал Мантуров.
Кроме того, добавил он, России предстоит создать новые кооперационные связи. Сейчас его ведомство интенсивно занимается этим в ручном режиме вместе с компаниями и российскими торговыми представительствами за рубежом.
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При этом планируется ускоренным темпом осваивать производство собственных аналогов взамен импортных компонентов.
"Мы сориентировали на данное направление имеющиеся ресурсы и правительство поддержано выделение дополнительных средств по системообразующим отраслям. Параллельно мы продолжим перестройку создания альтернативных логистических каналов, в том числе с прицелом на новые внешние рынки, которые сейчас прорабатываются", — заключил министр.
По итогам заседания Госдума одобрила кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера — министра промышленности и торговли, а президент Владимир Путин подписал указ о назначении.
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ЭкономикаПромышленностьРоссияДенис МантуровГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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