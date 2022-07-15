https://ria.ru/20220715/programma-1802731508.html

На программы социализации подростков выделят более 52,6 миллиона рублей

На программы социализации подростков выделят более 52,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.07.2022

На программы социализации подростков выделят более 52,6 миллиона рублей

Президент России Владимир Путин поручил выделить более 52,6 миллиона рублей для разработки и реализации программ по социализации подростков в возрасте от 10 до... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:49

2022-07-15T14:49

2022-07-15T14:49

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить более 52,6 миллиона рублей для разработки и реализации программ по социализации подростков в возрасте от 10 до 18 лет, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В целях реализации предложений уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о необходимости усиления профилактической работы с подростками: Выделить в 2022 году из резервного фонда президента РФ 52614 тысяч рублей Минпросвещения России для предоставления федеральному государственному бюджетному учреждению "Центр защиты прав и интересов детей" субсидии на разработку и реализацию программ, направленных на социализацию подростков в возрасте от 10 до 18 лет", - говорится в документе.Минпросвещения России поручено обеспечить контроль за целевым расходованием средств.

https://ria.ru/20220714/podrabotka-1802378957.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, владимир путин