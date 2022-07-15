На программы социализации подростков выделят более 52,6 миллиона рублей
Путин поручил выделить более 52,6 миллиона рублей на программы по социализации подростков
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУчастники Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ в Москве
Участники Московского международного форума "Город образования" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил выделить более 52,6 миллиона рублей для разработки и реализации программ по социализации подростков в возрасте от 10 до 18 лет, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях реализации предложений уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о необходимости усиления профилактической работы с подростками: Выделить в 2022 году из резервного фонда президента РФ 52614 тысяч рублей Минпросвещения России для предоставления федеральному государственному бюджетному учреждению "Центр защиты прав и интересов детей" субсидии на разработку и реализацию программ, направленных на социализацию подростков в возрасте от 10 до 18 лет", - говорится в документе.
Минпросвещения России поручено обеспечить контроль за целевым расходованием средств.