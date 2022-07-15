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В Испании пожар охватил национальный парк Монфрагуэ

В Испании пожар охватил национальный парк Монфрагуэ - РИА Новости, 15.07.2022

В Испании пожар охватил национальный парк Монфрагуэ

Пожар, начавшийся в четверг в испанском автономном сообществе Экстремадура, перекинулся на национальный парк Монфрагуэ, площадь которого составляет 18,4 тысячи... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:40

2022-07-15T16:40

2022-07-15T16:40

в мире

эстремадура

испания

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар, начавшийся в четверг в испанском автономном сообществе Экстремадура, перекинулся на национальный парк Монфрагуэ, площадь которого составляет 18,4 тысячи гектаров, сообщает испанская газета Público.Пожар начался 14 июля в районе муниципалитета Касас-де-Миравете (провинция Касерес). Ему был присвоен второй уровень сложности."Воздушные и наземные силы прилагают все усилия, чтобы предотвратить распространение пожара, начавшегося в четверг в окрестностях муниципалитета Касас-де-Миравете в Касересе. Но, в конце концов, огонь остановить не удалось, и он перебросился на природный парк Монфрагуэ", - говорится в сообщении издания.В пятницу ранним утром жителей муниципалитета эвакуировали в качестве превентивной меры. Кроме того, распространяющийся пожар заставил перекрыть участок шоссе из-за образовавшегося густого дыма.Помимо этого в Экстремадуре в районе Лас-Урдес с понедельника бушует еще один природный пожар. По данным региональных властей, общая площадь пожара превышает 6 тысяч гектаров: 3 тысячи в Эстремадуре и 3,3 тысячи в Кастилии-и-Леоне.

https://ria.ru/20220715/zhara-1802639291.html

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в мире, эстремадура, испания