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В Испании пожар охватил национальный парк Монфрагуэ
В Испании пожар охватил национальный парк Монфрагуэ - РИА Новости, 15.07.2022
В Испании пожар охватил национальный парк Монфрагуэ
Пожар, начавшийся в четверг в испанском автономном сообществе Экстремадура, перекинулся на национальный парк Монфрагуэ, площадь которого составляет 18,4 тысячи... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:40
2022-07-15T16:40
2022-07-15T16:40
в мире
эстремадура
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пожар, начавшийся в четверг в испанском автономном сообществе Экстремадура, перекинулся на национальный парк Монфрагуэ, площадь которого составляет 18,4 тысячи гектаров, сообщает испанская газета Público.Пожар начался 14 июля в районе муниципалитета Касас-де-Миравете (провинция Касерес). Ему был присвоен второй уровень сложности."Воздушные и наземные силы прилагают все усилия, чтобы предотвратить распространение пожара, начавшегося в четверг в окрестностях муниципалитета Касас-де-Миравете в Касересе. Но, в конце концов, огонь остановить не удалось, и он перебросился на природный парк Монфрагуэ", - говорится в сообщении издания.В пятницу ранним утром жителей муниципалитета эвакуировали в качестве превентивной меры. Кроме того, распространяющийся пожар заставил перекрыть участок шоссе из-за образовавшегося густого дыма.Помимо этого в Экстремадуре в районе Лас-Урдес с понедельника бушует еще один природный пожар. По данным региональных властей, общая площадь пожара превышает 6 тысяч гектаров: 3 тысячи в Эстремадуре и 3,3 тысячи в Кастилии-и-Леоне.
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в мире, эстремадура, испания
В Испании пожар охватил национальный парк Монфрагуэ
Público: природный пожар охватил национальный парк Монфрагуэ в Испании