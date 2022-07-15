Россия доставила на Украину более 46 тысяч тонн гумпомощи, сообщили в МО
Россия доставила на Украину более 46 тысяч тонн гумпомощи, 47 тысяч тонн готовы к отправке
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия доставила на Украину всего более 46 тысяч тонн гумпомощи, 47 тысяч тонн готовы к отправке, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
На пунктах сбора сегодня подготовлено свыше 47 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.
"На Украину и республики Донбасса с 2 марта 2022 года доставлено 46 206,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 311 акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 691,8 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.
По его словам, в пятницу проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 353,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.