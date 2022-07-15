https://ria.ru/20220715/pomosch-1802877532.html

Россия доставила на Украину более 46 тысяч тонн гумпомощи, сообщили в МО

Россия доставила на Украину более 46 тысяч тонн гумпомощи, сообщили в МО - РИА Новости, 15.07.2022

Россия доставила на Украину более 46 тысяч тонн гумпомощи, сообщили в МО

Россия доставила на Украину всего более 46 тысяч тонн гумпомощи, 47 тысяч тонн готовы к отправке, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T22:43

2022-07-15T22:43

2022-07-15T22:43

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия доставила на Украину всего более 46 тысяч тонн гумпомощи, 47 тысяч тонн готовы к отправке, сообщил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.На пунктах сбора сегодня подготовлено свыше 47 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения."На Украину и республики Донбасса с 2 марта 2022 года доставлено 46 206,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 311 акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 691,8 тонны гуманитарной помощи", - сказал Мизинцев.По его словам, в пятницу проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 353,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, украина, луганская народная республика, харьковская область