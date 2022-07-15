https://ria.ru/20220715/politika-1802228635.html

"Ему больше не доверяют": удержится ли Макрон у власти

"Ему больше не доверяют": удержится ли Макрон у власти - РИА Новости, 15.07.2022

"Ему больше не доверяют": удержится ли Макрон у власти

Во французских верхах нарастает кризис. Хотя Национальное собрание не утвердило резолюцию о недоверии правительству, эта инициатива оппозиции — тревожный... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T08:00

2022-07-15T08:00

2022-07-15T08:02

в мире

жан-люк меланшон

элизабет борн

эммануэль макрон

франция

марин ле пен

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Во французских верхах нарастает кризис. Хотя Национальное собрание не утвердило резолюцию о недоверии правительству, эта инициатива оппозиции — тревожный сигнал. О том, чем опасно для президента Макрона обострившееся противостояние парламента и кабмина, — в материале РИА Новости.Декларация о намеренияхОппозиция пыталась провести через нижнюю палату парламента так называемую резолюцию порицания. Несмотря на обтекаемый термин, она означает вотум недоверия правительству — с последующим требованием отставки.С середины прошлого века на голосование в Нацсобрании вынесли более сотни подобных резолюций, но прошла лишь одна — в 1962-м против кабмина Жоржа Помпиду. Президент Шарль де Голль тогда за него заступился, и дело завершилось досрочными парламентскими выборами.Французские законодатели не упускают возможности указать правительству на несогласие и посылают четкий сигнал: работа с недовольным Национальным собранием легкой не будет. Сейчас резолюцию инициировал "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES), худа входят альянс "Европа. Экология — Зеленые", социалистическая и коммунистическая партии, а также движение "Непокоренная Франция" во главе с Жаном-Люком Меланшоном. Именно он планировал в случае победы левых на парламентских выборах занять пост премьера. "Мы оппозиция. Оппозиция существует только путем противодействия", — подчеркнул Меланшон, говоря о необходимости выступления против кабмина.Макрон в поисках поддержкиОднако история с резолюцией закончилась лишь показательным демаршем. Как отмечает в разговоре с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская, инициатива была заранее обречена: у левой оппозиции попросту не хватало голосов до необходимых 289 — всего 146 депутатов высказались за.Меланшон надеялся: даже если резолюцию не примут и кабмин во главе с промакроновской Элизабет Борн не уйдет в отставку, то хотя бы назначат досрочные выборы в Нацсобрание. Расчет был верен, ведь у президента осталось бы два варианта — распустить парламент по примеру де Голля или сместить с поста ставленницу.Второй сценарий Меланшона также устраивал — желанный пост оказался бы свободен. Однако французский министр по вопросам демократического обновления Оливье Веран заявил, что выборы закончены, а рассчитывать на новое голосование и перестановки в ближайшее время не стоит.Все это не означает, что NUPES не преуспел в "противодействии". Поддерживающая президента коалиция "Вместе" в любом случае стеснена в возможностях, ведь в ее активе только 250 мандатов. То есть для "автоматического" принятия решений нужны еще 39 депутатов, которых левые точно не предоставят. Поддержка могла бы прийти справа, но и там ситуация сложная.Все замыкается на правыхМакрона и его парламентский блок принято считать центристским, хотя президент утверждает, что он и левый, и правый, подчеркивая таким образом поддержку всех точек зрения.Попытка усидеть на двух стульях пока желаемых результатов не приносит. Французы все равно причисляют президента к "правакам", только для богатых. В то же время сами правые, хотя и не идут на ситуативный союз с Меланшоном, вставать на сторону Макрона не спешат. По оценкам французских аналитиков, партию той же Марин ле Пен, имеющую 89 мандатов, вполне устраивает ситуация, когда даже не надо прилагать усилий для торможения работы правительства: это делает NUPES. При этом не исключено, что правое крыло выступит за часть инициатив "Вместе". Но, осознавая важность своих голосов, сможет торговаться на выгодных условиях.Показательно и то, что на фоне активности левых правые согласились отложить назначенное ранее рассмотрение законопроекта о санитарной безопасности — продления ограничений в связи с новой волной коронавируса. Правительство давно лоббирует эту инициативу, но дебаты по ней Нацсобрание перенесло на неопределенный срок. А заблокировать могут и справа, и слева — просто из принципа.Обходной путьРуководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский указывает, что нынешний конфликт правительства и левых депутатов — логичное следствие парламентских выборов, на которых "Вместе" не получили большинства. При этом сама по себе ситуация не уникальна. До Макрона всего два французских президента переизбирались на второй срок: Франсуа Миттеран и Жак Ширак. Оба были вынуждены взаимодействовать с враждебным Нацсобранием.У правительства и президента при отсутствии парламентского большинства есть механизм проведения решений. Статья 49 Конституции страны предусматривает, что кабмин в случае непринятия депутатами предложений вправе самостоятельно выносить на голосование вотум о недоверии законопроекту. Если его не поддержат, то спорный документ автоматически считается принятым.Сейчас, после провала резолюции порицания, правящий блок уверен, что за вотум не выскажется достаточно оппозиционеров. Значит, обходной путь сохраняется. Но использовать его можно ограниченно, поясняет Рубинский: "Под него попадают лишь спорные бюджетные и социальные вопросы. Инициировать голосование по вотуму (о недоверии законопроекту. — Прим. ред.) можно не более раза за парламентскую сессию, и в целом это считается крайне непопулярной мерой, свидетельствующей о слабости власти".Досрочные выборы неизбежныПровал резолюции левых не означает, что вопрос о вотуме недоверия снят, продолжает эксперт. "Его могут поднять, например, через месяц, в конце лета, — говорит Рубинский. — Уже сейчас ясно, что нынешний состав Национального собрания четко расколот на три сегмента: крайне правые, левые и центристы, составляющие опору президента. Многое зависит от умеренно правой партии "Республиканцы", которая могла бы предоставить поддержку правительству. Но они будут смотреть на конкретные инициативы кабмина. Так что кризис никуда не исчез, он просто отложен. В течение года парламент наверняка распустят и назначат досрочные выборы".Личные рейтинги Макрона продолжают падать. По данным авторитетного издания Le Figaro, уровень поддержки президента за полтора летних месяца просел до 32 процентов. Разгорающийся скандал по поводу помощи французского лидера в работе агрегатора такси Uber также не добавляет ему политических очков. Дальнейшая дееспособность руководства страны будет зависеть от того, какие меры оно попытается провести через шаткий парламент.Пока на очереди законопроект о покупательной способности населения. По задумке властей, на его реализацию необходимо выделить 220 миллиардов евро, что вызывает вопросы у оппозиции. Госдолг страны уже выше ВВП и продолжает расти, следовательно, изыскивать средства все сложнее. А провал инициативы приведет к еще большему недовольству населения, возлагающего персональную ответственность на президента и премьера. И хотя переизбираться Макрону не позволяет закон, даже текущий, последний срок в этих условиях выглядит туманным.Французский лидер не преуспел и во внешней политике. Его председательствование в Совете ЕС завершилось 1 июля, и все предлагаемые инициативы по реформированию Союза — в том числе в плане повышения его военной роли — повисли в воздухе.

https://ria.ru/20220707/frantsiya-1800847177.html

https://ria.ru/20220712/ubergeyt-1801826401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жан-люк меланшон, элизабет борн, эммануэль макрон, франция, марин ле пен