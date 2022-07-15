https://ria.ru/20220715/polety-1802606865.html
Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля
Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля - РИА Новости, 15.07.2022
Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля
Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:33
2022-07-15T09:33
2022-07-15T09:33
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
анапа
геленджик
краснодарский край
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля."Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод", - говорится в сообщении.Предыдущее ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России заканчивалось 18 июля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
https://ria.ru/20220714/krym-1802420645.html
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анапа
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, геленджик, краснодарский край
Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля
Оперштаб Краснодарского края: ограничение полетов в аэропорты региона продлили до 24 июля