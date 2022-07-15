Рейтинг@Mail.ru
Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/polety-1802606865.html
Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля
Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля - РИА Новости, 15.07.2022
Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля
Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:33
2022-07-15T09:33
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
анапа
геленджик
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774700285_312:0:3852:1991_1920x0_80_0_0_97ea51646afc6a4b85db4a897b47d00e.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля."Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод", - говорится в сообщении.Предыдущее ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России заканчивалось 18 июля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
https://ria.ru/20220714/krym-1802420645.html
россия
анапа
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774700285_19:578:1903:1991_1920x0_80_0_0_e4a79eb134dd95b6ad53956d6044e6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, геленджик, краснодарский край
09:33 15.07.2022
 
Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля

Оперштаб Краснодарского края: ограничение полетов в аэропорты региона продлили до 24 июля

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамолеты на летном поле в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II
Самолеты на летном поле в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Самолеты на летном поле в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
"Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод", - говорится в сообщении.
Предыдущее ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России заканчивалось 18 июля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Вид на Кояшское озеро с горы Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 17:15Туризм
В Крыму с начала года отдохнули около трех миллионов туристов
 
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АнапаГеленджикКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала