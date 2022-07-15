https://ria.ru/20220715/polety-1802606865.html

Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля

Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля - РИА Новости, 15.07.2022

Ограничение полетов в аэропорты Краснодарского края продлили до 24 июля

Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T09:33

2022-07-15T09:33

2022-07-15T09:33

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

анапа

геленджик

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774700285_312:0:3852:1991_1920x0_80_0_0_97ea51646afc6a4b85db4a897b47d00e.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля."Росавиация продлила режим ограничения полетов до 24 июля. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод", - говорится в сообщении.Предыдущее ограничение на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России заканчивалось 18 июля. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

https://ria.ru/20220714/krym-1802420645.html

россия

анапа

геленджик

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, геленджик, краснодарский край