https://ria.ru/20220715/pogranichniki-1802721971.html
Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для пограничников
Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для пограничников - РИА Новости, 15.07.2022
Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для пограничников
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:31
2022-07-15T14:31
2022-07-15T14:35
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам проведения спецоперации на Украине."Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ситуация в днр и лнр, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пограничное управление фсб рф, госдума рф
14:31 15.07.2022 (обновлено: 14:35 15.07.2022)
Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для пограничников
Госдума приняла в I чтении проект о статусе ветерана для служащих на границе с Украиной