https://ria.ru/20220715/pogranichniki-1802721971.html

Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для пограничников

Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для пограничников - РИА Новости, 15.07.2022

Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для пограничников

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:31

2022-07-15T14:31

2022-07-15T14:35

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам проведения спецоперации на Украине."Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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