16:11 15.07.2022 (обновлено: 16:18 15.07.2022)
Москвичам пообещали майскую температуру воздуха
Синоптик Тишковец: температура в Москве в начале следующей недели будет на уровне мая
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает в парке 50-летия Октября в Москве
Девушка отдыхает в парке 50-летия Октября в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Температура в Москве на следующей неделе будет ниже нормы на 4-5 градусов, на уровне мая и сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На следующей неделе похолодание будет нарастать. В понедельник это плюс 20, во вторник плюс 19. Первая половина следующей недели это от 19 до 21 в лучшем случае, но здесь мы даже чуть-чуть не дотянем до положенных норм летних месяцев, то есть это температура будет больше похожа либо на конец мая, либо начало сентября. Температура будет ниже на 4-5 градусов положенной нормы", - заявил Тишковец.
Синоптик отметил, что практически каждый день будут идти короткие дожди. Пока, нет никаких надежд на возвращение даже просто умеренного тепла. Будет преобладать скандинавский тип погоды – очень скромное умеренное тепло с короткими дождями.
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