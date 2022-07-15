https://ria.ru/20220715/pogoda-1802767410.html

Москвичам пообещали майскую температуру воздуха

Москвичам пообещали майскую температуру воздуха - РИА Новости, 15.07.2022

Москвичам пообещали майскую температуру воздуха

Температура в Москве на следующей неделе будет ниже нормы на 4-5 градусов, на уровне мая и сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:11

2022-07-15T16:11

2022-07-15T16:18

общество

погода

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Температура в Москве на следующей неделе будет ниже нормы на 4-5 градусов, на уровне мая и сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."На следующей неделе похолодание будет нарастать. В понедельник это плюс 20, во вторник плюс 19. Первая половина следующей недели это от 19 до 21 в лучшем случае, но здесь мы даже чуть-чуть не дотянем до положенных норм летних месяцев, то есть это температура будет больше похожа либо на конец мая, либо начало сентября. Температура будет ниже на 4-5 градусов положенной нормы", - заявил Тишковец.Синоптик отметил, что практически каждый день будут идти короткие дожди. Пока, нет никаких надежд на возвращение даже просто умеренного тепла. Будет преобладать скандинавский тип погоды – очень скромное умеренное тепло с короткими дождями.

https://ria.ru/20220713/pogoda-1802136455.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, погода, москва, центр "фобос"