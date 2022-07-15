https://ria.ru/20220715/pogoda-1802595252.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.07.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T08:04
2022-07-15T08:04
2022-07-15T08:29
общество
московская область (подмосковье)
москва
александр синенков
погода
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, максимальная температура в мегаполисе — плюс 23-25 градусов, по Московской области — от плюс 20 до плюс 25 градусов", — рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление повысится до 743 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков, погода
08:04 15.07.2022 (обновлено: 08:29 15.07.2022)
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптик Синенков: москвичей в пятницу ожидает облачная погода и до плюс 25 градусов