https://ria.ru/20220715/pogoda-1802595252.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.07.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T08:04

2022-07-15T08:04

2022-07-15T08:29

общество

московская область (подмосковье)

москва

александр синенков

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795463272_0:179:3066:1904_1920x0_80_0_0_382b6250e9e3090ecdb832d291029993.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, максимальная температура в мегаполисе — плюс 23-25 градусов, по Московской области — от плюс 20 до плюс 25 градусов", — рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление повысится до 743 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220713/pogoda-1802136455.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков, погода