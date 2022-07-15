Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/pogoda-1802595252.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.07.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T08:04
2022-07-15T08:29
общество
московская область (подмосковье)
москва
александр синенков
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795463272_0:179:3066:1904_1920x0_80_0_0_382b6250e9e3090ecdb832d291029993.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, максимальная температура в мегаполисе — плюс 23-25 градусов, по Московской области — от плюс 20 до плюс 25 градусов", — рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление повысится до 743 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220713/pogoda-1802136455.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795463272_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_09f26f2735acf70c8c27ff21955b00db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, александр синенков, погода
08:04 15.07.2022 (обновлено: 08:29 15.07.2022)
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: москвичей в пятницу ожидает облачная погода и до плюс 25 градусов

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗдание Государственного исторического музея в Москве
Здание Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Здание Государственного исторического музея в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, максимальная температура в мегаполисе — плюс 23-25 градусов, по Московской области — от плюс 20 до плюс 25 градусов", — рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление повысится до 743 миллиметров ртутного столба.
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 11:10
Москвичам пообещали теплую погоду на выходных
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваАлександр СиненковПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала