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Алиханов рассказал, когда ожидают первые поезда с подсанкционными товарами - РИА Новости, 15.07.2022
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Алиханов рассказал, когда ожидают первые поезда с подсанкционными товарами
Алиханов рассказал, когда ожидают первые поезда с подсанкционными товарами - РИА Новости, 15.07.2022
Алиханов рассказал, когда ожидают первые поезда с подсанкционными товарами
Первые поезда в Калининград с подсанкционными товарами могут пойти в течение ближайших дней, когда Литва выпустит дополнительное разъяснение по контролю, заявил РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:07
2022-07-15T18:38
антон алиханов
экономика
калининград
еврокомиссия
санкции в отношении россии
литва
россия
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КАЛИНИНГРАД, 15 июл - РИА Новости. Первые поезда в Калининград с подсанкционными товарами могут пойти в течение ближайших дней, когда Литва выпустит дополнительное разъяснение по контролю, заявил губернатор Алиханов."В течение ближайших дней, как нам сообщают коллеги из МИД, Литва должна выпустить свой внутренний документ, который даст дополнительные разъяснения, относительно действий контрольных служб Литовской Республики, и мы запустим первые поезда с цементом и другими товарами, которые нам пришлось временно переориентировать на нашу морскую переправу ", - сказал Алиханов в видеообращении в своем Телеграм-канале.Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно им, железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий.Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.
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антон алиханов, экономика, калининград, еврокомиссия, санкции в отношении россии, литва, россия
18:07 15.07.2022 (обновлено: 18:38 15.07.2022)
 
Алиханов рассказал, когда ожидают первые поезда с подсанкционными товарами

Алиханов: поезда в Калининград с подсанкционными товарами могут пойти в ближайшие дни

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 15 июл - РИА Новости. Первые поезда в Калининград с подсанкционными товарами могут пойти в течение ближайших дней, когда Литва выпустит дополнительное разъяснение по контролю, заявил губернатор Алиханов.
"В течение ближайших дней, как нам сообщают коллеги из МИД, Литва должна выпустить свой внутренний документ, который даст дополнительные разъяснения, относительно действий контрольных служб Литовской Республики, и мы запустим первые поезда с цементом и другими товарами, которые нам пришлось временно переориентировать на нашу морскую переправу ", - сказал Алиханов в видеообращении в своем Телеграм-канале.
Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно им, железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий.
Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 14:40
Контакты с ЕК по транзиту в Калининград будут продолжаться, заявил Песков
 
Антон АлихановЭкономикаКалининградЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЛитваРоссия
 
 
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