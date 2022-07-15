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В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода - РИА Новости, 15.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802722736.html
В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода
В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода - РИА Новости, 15.07.2022
В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода
Более 1,2 тысячи километров газовых сетей построили в Московской области в рамках исполнения поручения президента о бесплатном подведении газопроводов до границ РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:33
2022-07-15T14:33
новости подмосковья
мособлгаз
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Более 1,2 тысячи километров газовых сетей построили в Московской области в рамках исполнения поручения президента о бесплатном подведении газопроводов до границ участков жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Рубеж в 1 200 километров прошел в деревне Рыбушки городского округа Истра. Работы здесь начались в начале июля, всего в населенном пункте проложено 6 километров газопровода, что даст возможность подвести газ к 48 домовладениям деревни.Как отметил генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов, в Подмосковье ежемесячно строится 120 километров газовых сетей. В настоящее время работа идет в более чем 160 подмосковных населенных пунктах.Всего в Московской области в программу Социальной газификации вошли 2800 населенных пунктов. Газ бесплатно до границ участков получат 250 тысяч жителей до конца 2022 года.
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мособлгаз, московская область (подмосковье), истра
14:33 15.07.2022
 

В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода

© Фото : Фотобанк Московской областиВ Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода
В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Фотобанк Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Более 1,2 тысячи километров газовых сетей построили в Московской области в рамках исполнения поручения президента о бесплатном подведении газопроводов до границ участков жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.
Рубеж в 1 200 километров прошел в деревне Рыбушки городского округа Истра. Работы здесь начались в начале июля, всего в населенном пункте проложено 6 километров газопровода, что даст возможность подвести газ к 48 домовладениям деревни.
Дорога в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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Более 55 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье
Как отметил генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов, в Подмосковье ежемесячно строится 120 километров газовых сетей. В настоящее время работа идет в более чем 160 подмосковных населенных пунктах.
Всего в Московской области в программу Социальной газификации вошли 2800 населенных пунктов. Газ бесплатно до границ участков получат 250 тысяч жителей до конца 2022 года.
 
Новости ПодмосковьяМособлгазМосковская область (Подмосковье)Истра
 
 
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