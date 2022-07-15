https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802722736.html
В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода
В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода - РИА Новости, 15.07.2022
В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода
Более 1,2 тысячи километров газовых сетей построили в Московской области в рамках исполнения поручения президента о бесплатном подведении газопроводов до границ РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:33
2022-07-15T14:33
2022-07-15T14:33
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Более 1,2 тысячи километров газовых сетей построили в Московской области в рамках исполнения поручения президента о бесплатном подведении газопроводов до границ участков жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Рубеж в 1 200 километров прошел в деревне Рыбушки городского округа Истра. Работы здесь начались в начале июля, всего в населенном пункте проложено 6 километров газопровода, что даст возможность подвести газ к 48 домовладениям деревни.Как отметил генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов, в Подмосковье ежемесячно строится 120 километров газовых сетей. В настоящее время работа идет в более чем 160 подмосковных населенных пунктах.Всего в Московской области в программу Социальной газификации вошли 2800 населенных пунктов. Газ бесплатно до границ участков получат 250 тысяч жителей до конца 2022 года.
https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802706218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мособлгаз, московская область (подмосковье), истра