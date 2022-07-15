https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802722736.html

В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода

В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода - РИА Новости, 15.07.2022

В Подмосковье по соцгазификации построено 1,2 тысячи километров газопровода

Более 1,2 тысячи километров газовых сетей построили в Московской области в рамках исполнения поручения президента о бесплатном подведении газопроводов до границ РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:33

2022-07-15T14:33

2022-07-15T14:33

новости подмосковья

мособлгаз

московская область (подмосковье)

истра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802714428_0:96:1280:816_1920x0_80_0_0_088e5deb2046762359492eadb362b84d.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Более 1,2 тысячи километров газовых сетей построили в Московской области в рамках исполнения поручения президента о бесплатном подведении газопроводов до границ участков жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.Рубеж в 1 200 километров прошел в деревне Рыбушки городского округа Истра. Работы здесь начались в начале июля, всего в населенном пункте проложено 6 километров газопровода, что даст возможность подвести газ к 48 домовладениям деревни.Как отметил генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов, в Подмосковье ежемесячно строится 120 километров газовых сетей. В настоящее время работа идет в более чем 160 подмосковных населенных пунктах.Всего в Московской области в программу Социальной газификации вошли 2800 населенных пунктов. Газ бесплатно до границ участков получат 250 тысяч жителей до конца 2022 года.

https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802706218.html

московская область (подмосковье)

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мособлгаз, московская область (подмосковье), истра