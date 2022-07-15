Рейтинг@Mail.ru
Более 55 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802706218.html
Более 55 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье
Более 55 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2022
Более 55 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье
Более 55 тысяч жителей Московкой области проголосовали за ремонт дорог на 2023 год на портале "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:02
2022-07-15T14:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
воскресенск
ступино
алексей гержик
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802707022_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dd79e17c695f00da168efbe11fbc1d16.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Более 55 тысяч жителей Московкой области проголосовали за ремонт дорог на 2023 год на портале "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Голосование проходит с 1 июля по 31 августа. Принять участие в голосовании могут граждане зарегистрированные на портале госуслуг. Проголосовать можно только за одну дорогу, при желании можно приложить фото и оставить комментарий."Мы отмечаем высокую активность жителей региона, которые участвуют в голосовании по ремонту дорог на следующий сезон. Больше всего голосов оставили жители 5 городских округов – это Ступино, Воскресенск, Коломна, Чехов и Кашира. Меньше всего голосов – в Бронницах, Реутове и Фрязине", – приводятся слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.В пресс-службе напомнили, что в этом сезоне предложения жителей составили 35% от общего объёма ремонта – в нормативное состояние приведут порядка 320 участков дорог общей протяжённостью более 500 километров.
https://ria.ru/20220714/standarty-1802457026.html
московская область (подмосковье)
воскресенск
ступино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802707022_100:0:1237:853_1920x0_80_0_0_e36bd0a433d8fb8a20618a6238dd84eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), воскресенск, ступино, алексей гержик, автомобильные дороги
14:02 15.07.2022
 

Более 55 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиДорога в Подмосковье
Дорога в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорога в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Более 55 тысяч жителей Московкой области проголосовали за ремонт дорог на 2023 год на портале "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Голосование проходит с 1 июля по 31 августа. Принять участие в голосовании могут граждане зарегистрированные на портале госуслуг. Проголосовать можно только за одну дорогу, при желании можно приложить фото и оставить комментарий.
Городской автобус Мострансавто - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 15:21Новости Подмосковья
Стандарты работы водителей ввели в общественном транспорте Подмосковья
"Мы отмечаем высокую активность жителей региона, которые участвуют в голосовании по ремонту дорог на следующий сезон. Больше всего голосов оставили жители 5 городских округов – это Ступино, Воскресенск, Коломна, Чехов и Кашира. Меньше всего голосов – в Бронницах, Реутове и Фрязине", – приводятся слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.
В пресс-службе напомнили, что в этом сезоне предложения жителей составили 35% от общего объёма ремонта – в нормативное состояние приведут порядка 320 участков дорог общей протяжённостью более 500 километров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскСтупиноАлексей ГержикАвтомобильные дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала