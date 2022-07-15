https://ria.ru/20220715/podmoskove-1802706218.html

Более 55 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье

Более 55 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2022

Более 55 тысяч человек проголосовали за ремонт дорог в Подмосковье

Более 55 тысяч жителей Московкой области проголосовали за ремонт дорог на 2023 год на портале "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:02

2022-07-15T14:02

2022-07-15T14:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

воскресенск

ступино

алексей гержик

автомобильные дороги

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Более 55 тысяч жителей Московкой области проголосовали за ремонт дорог на 2023 год на портале "Добродел", говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Голосование проходит с 1 июля по 31 августа. Принять участие в голосовании могут граждане зарегистрированные на портале госуслуг. Проголосовать можно только за одну дорогу, при желании можно приложить фото и оставить комментарий."Мы отмечаем высокую активность жителей региона, которые участвуют в голосовании по ремонту дорог на следующий сезон. Больше всего голосов оставили жители 5 городских округов – это Ступино, Воскресенск, Коломна, Чехов и Кашира. Меньше всего голосов – в Бронницах, Реутове и Фрязине", – приводятся слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.В пресс-службе напомнили, что в этом сезоне предложения жителей составили 35% от общего объёма ремонта – в нормативное состояние приведут порядка 320 участков дорог общей протяжённостью более 500 километров.

https://ria.ru/20220714/standarty-1802457026.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

ступино

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), воскресенск, ступино, алексей гержик, автомобильные дороги