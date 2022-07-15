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"Алроса" вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний - РИА Новости, 15.07.2022
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"Алроса" вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний
"Алроса" вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний - РИА Новости, 15.07.2022
"Алроса" вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний
Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черном море на второй этап заводских ходовых испытаний, которые продлятся не менее... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:51
2022-07-15T10:51
россия
севастополь
безопасность
вооруженные силы рф
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черном море на второй этап заводских ходовых испытаний, которые продлятся не менее недели, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла швартовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности. В начале июля лодка прошла первый этап заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний."Подлодка "Алроса" вышла в море на второй этап заводских испытаний после ремонта и модернизации на 13-м судоремонтном заводе. На этот раз выход продлится более недели, будет продолжена проверка механизмов и технических средств. На борту субмарины находятся флотские судоремонтники, которые оказывают помощь морякам-подводникам в эксплуатации задействованных механизмов", – сказал Горбачев.Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.
https://ria.ru/20220513/arktika-1788366314.html
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россия, севастополь, безопасность, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии
10:51 15.07.2022
 
"Алроса" вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний

Подводная лодка "Алроса" вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний

CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko / Подводная лодка "Алроса" в Севастополе
Подводная лодка Алроса в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /
Подводная лодка "Алроса" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черном море на второй этап заводских ходовых испытаний, которые продлятся не менее недели, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.
Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла швартовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности. В начале июля лодка прошла первый этап заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний.
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"Подлодка "Алроса" вышла в море на второй этап заводских испытаний после ремонта и модернизации на 13-м судоремонтном заводе. На этот раз выход продлится более недели, будет продолжена проверка механизмов и технических средств. На борту субмарины находятся флотские судоремонтники, которые оказывают помощь морякам-подводникам в эксплуатации задействованных механизмов", – сказал Горбачев.
Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".
Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.
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