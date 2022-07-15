https://ria.ru/20220715/podlodka-1802629239.html
"Алроса" вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний
"Алроса" вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний - РИА Новости, 15.07.2022
"Алроса" вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний
Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черном море на второй этап заводских ходовых испытаний, которые продлятся не менее... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:51
2022-07-15T10:51
2022-07-15T10:51
россия
севастополь
безопасность
вооруженные силы рф
черноморский флот вмф россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152668/19/1526681966_0:165:1995:1287_1920x0_80_0_0_aa323b06537bec7a3d72e756dc4136e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черном море на второй этап заводских ходовых испытаний, которые продлятся не менее недели, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.Ремонт и модернизация "Алросы" в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла швартовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности. В начале июля лодка прошла первый этап заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний."Подлодка "Алроса" вышла в море на второй этап заводских испытаний после ремонта и модернизации на 13-м судоремонтном заводе. На этот раз выход продлится более недели, будет продолжена проверка механизмов и технических средств. На борту субмарины находятся флотские судоремонтники, которые оказывают помощь морякам-подводникам в эксплуатации задействованных механизмов", – сказал Горбачев.Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.
https://ria.ru/20220513/arktika-1788366314.html
https://ria.ru/20220712/ucheniya-1802060627.html
россия
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152668/19/1526681966_162:0:1878:1287_1920x0_80_0_0_9a5e4ecbf4e8480f815cea4dc0a16d8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, безопасность, вооруженные силы рф, черноморский флот вмф россии
"Алроса" вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний
Подводная лодка "Алроса" вышла в Черное море на второй этап заводских испытаний
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Модернизированная дизель-электрическая подводная лодка "Алроса" вышла в Черном море на второй этап заводских ходовых испытаний, которые продлятся не менее недели, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.
Ремонт и модернизация "Алросы
" в Севастополе
были завершены в мае, лодка прошла швартовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что "Алроса" обрела новые боевые и технические возможности. В начале июля лодка прошла первый этап заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний.
"Подлодка "Алроса" вышла в море на второй этап заводских испытаний после ремонта и модернизации на 13-м судоремонтном заводе. На этот раз выход продлится более недели, будет продолжена проверка механизмов и технических средств. На борту субмарины находятся флотские судоремонтники, которые оказывают помощь морякам-подводникам в эксплуатации задействованных механизмов", – сказал Горбачев.
Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород", "Колпино".
Дизель-электрическую подлодку "Алроса", которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.