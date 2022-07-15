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Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова приговорили к четырем годам колонии - РИА Новости, 15.07.2022
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Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова приговорили к четырем годам колонии
Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова приговорили к четырем годам колонии - РИА Новости, 15.07.2022
Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова приговорили к четырем годам колонии
Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 4 годам колонии общего режима экс-главу "Открытой России"* (организация признана нежелательной и прекратила свою... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:55
2022-07-15T17:29
россия
происшествия
андрей пивоваров
открытая россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 4 годам колонии общего режима экс-главу "Открытой России"* (организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность) Андрея Пивоварова, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Пивоваров обвинялся в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК РФ)."Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.В краснодарском управлении СК РФ добавили, что приговором Пивоварову дополнительно назначен 1 год ограничения свободы, также ему запрещено 8 лет заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом. "В июле прошлого года Андрей Пивоваров был задержан при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны", - отмечается в релизе СУСК.По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности.Приговор в законную силу не вступил.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия", Великобритания*), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США*) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания*).* Организация, признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20220715/rozysk-1802665598.html
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россия, происшествия, андрей пивоваров, открытая россия, следственный комитет россии (ск рф)
16:55 15.07.2022 (обновлено: 17:29 15.07.2022)
 
Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова приговорили к четырем годам колонии

Суд приговорил экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова к четырем годам колонии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭкс-глава "Открытой России"* Андрей Пивоваров
Экс-глава Открытой России* Андрей Пивоваров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Экс-глава "Открытой России"* Андрей Пивоваров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 4 годам колонии общего режима экс-главу "Открытой России"* (организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность) Андрея Пивоварова, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Пивоваров обвинялся в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК РФ).
Журналист и телеведущий Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
12:43
Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск
"Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В краснодарском управлении СК РФ добавили, что приговором Пивоварову дополнительно назначен 1 год ограничения свободы, также ему запрещено 8 лет заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом. "В июле прошлого года Андрей Пивоваров был задержан при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны", - отмечается в релизе СУСК.
По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
17:23
Компанию журналиста Пивоварова* внесли в реестр СМИ-иноагентов
Приговор в законную силу не вступил.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия", Великобритания*), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США*) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания*).
* Организация, признанная нежелательной в России
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
08:09
Генпрокуратура признала работу Bellingcat* и The Insider* нежелательной
 
РоссияПроисшествияАндрей ПивоваровОткрытая РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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