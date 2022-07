https://ria.ru/20220715/pivovarov-1802795963.html

Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова приговорили к четырем годам колонии

Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова приговорили к четырем годам колонии

2022-07-15T16:55

2022-07-15T16:55

2022-07-15T17:29

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 4 годам колонии общего режима экс-главу "Открытой России"* (организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность) Андрея Пивоварова, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Пивоваров обвинялся в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК РФ)."Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.В краснодарском управлении СК РФ добавили, что приговором Пивоварову дополнительно назначен 1 год ограничения свободы, также ему запрещено 8 лет заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом. "В июле прошлого года Андрей Пивоваров был задержан при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны", - отмечается в релизе СУСК.По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности.Приговор в законную силу не вступил.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия", Великобритания*), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США*) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания*).* Организация, признанная нежелательной в России

