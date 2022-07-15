https://ria.ru/20220715/pivovarov-1802795963.html
Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова приговорили к четырем годам колонии
Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова приговорили к четырем годам колонии - РИА Новости, 15.07.2022
Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова приговорили к четырем годам колонии
Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 4 годам колонии общего режима экс-главу "Открытой России"* (организация признана нежелательной и прекратила свою... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:55
2022-07-15T16:55
2022-07-15T17:29
россия
происшествия
андрей пивоваров
открытая россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735251714_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_051943106f62980f33e4e92daa228ac1.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 4 годам колонии общего режима экс-главу "Открытой России"* (организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность) Андрея Пивоварова, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Пивоваров обвинялся в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК РФ)."Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.В краснодарском управлении СК РФ добавили, что приговором Пивоварову дополнительно назначен 1 год ограничения свободы, также ему запрещено 8 лет заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом. "В июле прошлого года Андрей Пивоваров был задержан при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны", - отмечается в релизе СУСК.По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности.Приговор в законную силу не вступил.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия", Великобритания*), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США*) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания*).* Организация, признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20220715/rozysk-1802665598.html
https://ria.ru/20220715/smi-inoagent-1802811661.html
https://ria.ru/20220715/inoagenty-1802595412.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735251714_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_3c6a834f347fa9796c7681f76af947c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, андрей пивоваров, открытая россия, следственный комитет россии (ск рф)
16:55 15.07.2022 (обновлено: 17:29 15.07.2022)
Экс-главу "Открытой России"* Пивоварова приговорили к четырем годам колонии
Суд приговорил экс-главу "Открытой России" Андрея Пивоварова к четырем годам колонии
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Краснодара приговорил к 4 годам колонии общего режима экс-главу "Открытой России"* (организация признана нежелательной и прекратила свою деятельность) Андрея Пивоварова, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Пивоваров обвинялся в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России
(ст. 284.1 УК РФ).
"Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В краснодарском управлении СК
РФ добавили, что приговором Пивоварову дополнительно назначен 1 год ограничения свободы, также ему запрещено 8 лет заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом. "В июле прошлого года Андрей Пивоваров
был задержан при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны", - отмечается в релизе СУСК.
По данным СК, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации. Кроме того, Пивоваров не раз привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности.
Приговор в законную силу не вступил.
Генпрокуратура
в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией
"*: OR* (Otkrytaya Rossia*) ("Открытая Россия", Великобритания*), Institute of Modern Russia, Inc* ("Институт современной России", США*) и Open Russia Civic Movement, Open Russia* (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания*).
* Организация, признанная нежелательной в России