https://ria.ru/20220715/pitanie-1802822815.html

На Кубани установили единый стандарт питания школьников

На Кубани установили единый стандарт питания школьников - РИА Новости, 15.07.2022

На Кубани установили единый стандарт питания школьников

Единый стандарт питания школьников установлен в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона (ЗСК) по итогам сессии в пятницу. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:59

2022-07-15T17:59

2022-07-15T17:59

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

образование - общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Единый стандарт питания школьников установлен в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона (ЗСК) по итогам сессии в пятницу."Питание в школах везде разное. Сегодня установили единый стандарт питания для всех школ края", – приводятся в сообщении слова принимавшего участие в сессии губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.Как отметили в ЗСК, в частности, поправки скорректировали закон "Об образовании" – краевое министерство образования, науки и молодежной политики наделяется правом утверждать для государственных и муниципальных школ методические рекомендации для обеспечения единообразия в подходах к питанию детей во всех школах Кубани.Кроме того, изменения в закон устанавливают ежегодную индексацию нормативов обеспечения школьным питанием учащихся из многодетных семей, детей-инвалидов, не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, и других категорий обучающихся с учетом индекса потребительских цен на продовольственные товары. Уточняется, что порядок расчета указанных нормативов устанавливается приказом министерства образования по согласованию с региональным министерством финансов."Полноценное, качественное питание детей – залог здорового подрастающего поколения. Тем более это важно, если речь идет о детях-инвалидах или иных категориях, нуждающихся в особом внимании со стороны государства. Важным моментом станет ежегодная индексация – это нововведение позволит защитить рацион питания этих групп учащихся от скачков цен", – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20220407/shkoly-1782266127.html

https://ria.ru/20220624/menyu-1797783168.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, вениамин кондратьев, образование - общество, краснодарский край