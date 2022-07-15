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Аббас назвал признание Палестины ключом к миру в регионе - РИА Новости, 15.07.2022
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Аббас назвал признание Палестины ключом к миру в регионе
Аббас назвал признание Палестины ключом к миру в регионе - РИА Новости, 15.07.2022
Аббас назвал признание Палестины ключом к миру в регионе
Признание государства Палестина является ключом к миру в регионе, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на совместной пресс-конференции с главой США Джо... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:44
2022-07-15T14:44
в мире
махмуд аббас
палестина
организация освобождения палестины
западный берег реки иордан
сша
джо байден
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ГАЗА, 15 июл - РИА Новости. Признание государства Палестина является ключом к миру в регионе, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на совместной пресс-конференции с главой США Джо Байденом в Вифлееме, трансляция которой велась президентской канцелярией в соцсетях."Признание государства Палестина и наделение палестинского народа его законными правами являются ключом к миру в регионе", - сказал Аббас."Достижение мира зависит от прекращения израильской оккупации территории Палестины и создания палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - добавил онПрезидент Махмуд Аббас призвал Байдена вновь открыть консульство США в Восточном Иерусалиме и исключить Организацию освобождения Палестины (ООП) из списка террористических организаций. Президент Аббас также потребовал привлечь к ответственности убийц палестинской журналистки Ширин Абу Акле, убитой в ходе военной операции израильских военнослужащих в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в начале мая.Президент США Джо Байден совершает свой визит на Ближний Восток, его самолет в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля и Западного берега реки Иордан, посетит также Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20220715/palestina-1802625783.html
https://ria.ru/20220713/bayden-1802269065.html
палестина
западный берег реки иордан
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в мире, махмуд аббас, палестина, организация освобождения палестины, западный берег реки иордан, сша, джо байден
14:44 15.07.2022
 
Аббас назвал признание Палестины ключом к миру в регионе

Аббас назвал признание государства Палестина ключом к миру на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
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ГАЗА, 15 июл - РИА Новости. Признание государства Палестина является ключом к миру в регионе, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на совместной пресс-конференции с главой США Джо Байденом в Вифлееме, трансляция которой велась президентской канцелярией в соцсетях.
"Признание государства Палестина и наделение палестинского народа его законными правами являются ключом к миру в регионе", - сказал Аббас.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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США объявят о предоставлении Палестине 316 миллионов долларов помощи
"Достижение мира зависит от прекращения израильской оккупации территории Палестины и создания палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - добавил он
Президент Махмуд Аббас призвал Байдена вновь открыть консульство США в Восточном Иерусалиме и исключить Организацию освобождения Палестины (ООП) из списка террористических организаций. Президент Аббас также потребовал привлечь к ответственности убийц палестинской журналистки Ширин Абу Акле, убитой в ходе военной операции израильских военнослужащих в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в начале мая.
Президент США Джо Байден совершает свой визит на Ближний Восток, его самолет в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля и Западного берега реки Иордан, посетит также Саудовскую Аравию.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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В миреМахмуд АббасПалестинаОрганизация освобождения ПалестиныЗападный берег реки ИорданСШАДжо Байден
 
 
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