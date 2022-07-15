https://ria.ru/20220715/palestina-1802729544.html

Аббас назвал признание Палестины ключом к миру в регионе

Аббас назвал признание Палестины ключом к миру в регионе - РИА Новости, 15.07.2022

Аббас назвал признание Палестины ключом к миру в регионе

Признание государства Палестина является ключом к миру в регионе, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на совместной пресс-конференции с главой США Джо... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:44

2022-07-15T14:44

2022-07-15T14:44

в мире

махмуд аббас

палестина

организация освобождения палестины

западный берег реки иордан

сша

джо байден

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ГАЗА, 15 июл - РИА Новости. Признание государства Палестина является ключом к миру в регионе, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на совместной пресс-конференции с главой США Джо Байденом в Вифлееме, трансляция которой велась президентской канцелярией в соцсетях."Признание государства Палестина и наделение палестинского народа его законными правами являются ключом к миру в регионе", - сказал Аббас."Достижение мира зависит от прекращения израильской оккупации территории Палестины и создания палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - добавил онПрезидент Махмуд Аббас призвал Байдена вновь открыть консульство США в Восточном Иерусалиме и исключить Организацию освобождения Палестины (ООП) из списка террористических организаций. Президент Аббас также потребовал привлечь к ответственности убийц палестинской журналистки Ширин Абу Акле, убитой в ходе военной операции израильских военнослужащих в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в начале мая.Президент США Джо Байден совершает свой визит на Ближний Восток, его самолет в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля и Западного берега реки Иордан, посетит также Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20220715/palestina-1802625783.html

https://ria.ru/20220713/bayden-1802269065.html

палестина

западный берег реки иордан

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, махмуд аббас, палестина, организация освобождения палестины, западный берег реки иордан, сша, джо байден