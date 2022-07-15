https://ria.ru/20220715/palestina-1802625783.html

США объявят о предоставлении Палестине 316 миллионов долларов помощи

США объявят о предоставлении Палестине 316 миллионов долларов помощи - РИА Новости, 15.07.2022

США объявят о предоставлении Палестине 316 миллионов долларов помощи

Президент США Джо Байден во время своего визита на Ближний Восток объявит о предоставлении Палестине пакета помощи на сумму 316 миллионов долларов в попытке... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:40

2022-07-15T10:40

2022-07-15T10:40

в мире

джо байден

сша

палестина

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время своего визита на Ближний Восток объявит о предоставлении Палестине пакета помощи на сумму 316 миллионов долларов в попытке возродить связи между двумя сторонами, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Как отмечает источник агентства, в случае одобрения конгрессом пакет будет включать в себя 100 миллионов, которые направят в сеть больниц Восточного Иерусалима, и еще 200 миллионов для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), финансирование которого США прекратили еще во время нахождения Дональда Трампа на посту президента.Сообщается, что Байден также объявит о программе технологического развития с участием Израиля и Палестины, целью которой будет создание сети 4G на территории Палестины к концу 2023 года.Ранее в четверг премьер-министр Израиля Яир Лапид на совместной пресс-конференции в ходе визита Байдена в Иерусалим заявил, что еврейское государство протягивает руку мира арабским странам, и просил Байдена передать это послание лидерам Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Ирака. Ранее СМИ сообщали, что одной из целей визита президента США Джо Байдена в регион является формирование альянса, включающего Израиль и некоторые арабские страны.Байден совершает свой визит на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в тель-авивском аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, Байден встретится с Лапидом, лидером ОАЭ Мухамедом бен Заидом и лидером Палестины Махмудом Аббасом.

https://ria.ru/20220713/bayden-1802269065.html

https://ria.ru/20220713/zapad-1802127109.html

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в мире, джо байден, сша, палестина