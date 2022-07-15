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В Южной Осетии сообщили об участившихся провокациях на границе с Грузией - РИА Новости, 15.07.2022
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В Южной Осетии сообщили об участившихся провокациях на границе с Грузией
В Южной Осетии сообщили об участившихся провокациях на границе с Грузией - РИА Новости, 15.07.2022
В Южной Осетии сообщили об участившихся провокациях на границе с Грузией
Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил в пятницу об участившихся случаях провокаций с территории Грузии путем порчи инженерных сооружений и заграждений,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:35
2022-07-15T16:43
в мире
южная осетия
грузия
цхинвальский район
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ЦХИНВАЛ, 15 июл - РИА Новости. Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил в пятницу об участившихся случаях провокаций с территории Грузии путем порчи инженерных сооружений и заграждений, используемых в защите и охране госграницы."Четвертого июля в окрестностях населенного пункта Ксуис Цхинвальского района группа молодых людей из семи человек нарушила государственную границу Южной Осетии и сломала часть оградительного забора, используемого для предотвращения перепаса домашнего скота. Аналогичный преступный акт совершен 12 июля рядом с населенным пунктом Гром Цхинвальского района. Помимо этого зафиксированы кража пограничного информационного знака и разрушение стационарного наблюдательного пункта", - говорится в сообщении.В КГБ считают, что организованные и поддерживаемые грузинским режимом акции вандализма на государственной границе являются прямыми попытками реализации политики "размывания" границ Южной Осетии и ставят под сомнение приверженность Грузии к поискам мирного диалога.
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южная осетия
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в мире, южная осетия, грузия, цхинвальский район
16:35 15.07.2022 (обновлено: 16:43 15.07.2022)
 
В Южной Осетии сообщили об участившихся провокациях на границе с Грузией

Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил о провокациях на границе с Грузией

© РИА Новости / Валерий ШустовЮжная Осетия
Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
Южная Осетия. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 15 июл - РИА Новости. Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил в пятницу об участившихся случаях провокаций с территории Грузии путем порчи инженерных сооружений и заграждений, используемых в защите и охране госграницы.
"Четвертого июля в окрестностях населенного пункта Ксуис Цхинвальского района группа молодых людей из семи человек нарушила государственную границу Южной Осетии и сломала часть оградительного забора, используемого для предотвращения перепаса домашнего скота. Аналогичный преступный акт совершен 12 июля рядом с населенным пунктом Гром Цхинвальского района. Помимо этого зафиксированы кража пограничного информационного знака и разрушение стационарного наблюдательного пункта", - говорится в сообщении.
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КГБ Южной Осетии заявил о нарушениях границы грузинскими беспилотниками
В КГБ считают, что организованные и поддерживаемые грузинским режимом акции вандализма на государственной границе являются прямыми попытками реализации политики "размывания" границ Южной Осетии и ставят под сомнение приверженность Грузии к поискам мирного диалога.
"Все факты порчи государственного имущества Южной Осетии, совершенные грузинскими провокаторами, документируются Пограничной службой КГБ РЮО и оцениваются как уголовно наказуемые деяния", - подчеркнули в комитете.
 
В миреЮжная ОсетияГрузияЦхинвальский район
 
 
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