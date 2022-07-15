Рейтинг@Mail.ru
Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220715/operatsiya-1802742119.html
Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье
Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2022
Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье
Врачи московского областного онкологического диспансера удалили злокачественную опухоль надпочечника у 10-месячного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:48
2022-07-15T15:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802744356_0:54:911:566_1920x0_80_0_0_c3f38bd1917b5eaf14f4e6d240c9bd07.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Врачи московского областного онкологического диспансера удалили злокачественную опухоль надпочечника у 10-месячного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Опухоль была диагностирована в возрасте одного месяца, однако операцию было проводить невозможно. В 9 месяцев пациенту вновь выполнили УЗИ и КТ, по результатам которых было выявлено, что размеры опухоли достигли 5 сантиметров. Она окутывала почечную артерию, плотно прилегала к почечной вене, нижней полой вене, печени."Операция была сложная и кропотливая – необходимо было отделить миллиметр за миллиметром опухоль от окружающих тканей. Доставлял неудобства и размер операционного поля, по форме напоминающий узкий колодец: местами приходилось работать на глубине до 12 сантиметров от передней брюшной стенки. В результате, правую почечную артерию и нижнюю полую вену удалось отделить от опухоли, не повреждая её капсулу и стенки сосудов", - приводятся слова хирурга больницы Владимира Стрыкова.
https://ria.ru/20220713/medoborudovanie-1802167514.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802744356_0:0:911:684_1920x0_80_0_0_22a1cfaa94222d5c7768acf25fca2249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), врачи
15:48 15.07.2022
 

Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье

© Фото : Московский Областной Онкологический ДиспансерОперацию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье
Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Московский Областной Онкологический Диспансер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Врачи московского областного онкологического диспансера удалили злокачественную опухоль надпочечника у 10-месячного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Опухоль была диагностирована в возрасте одного месяца, однако операцию было проводить невозможно. В 9 месяцев пациенту вновь выполнили УЗИ и КТ, по результатам которых было выявлено, что размеры опухоли достигли 5 сантиметров. Она окутывала почечную артерию, плотно прилегала к почечной вене, нижней полой вене, печени.
Цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 12:49Новости Подмосковья
Воробьев: более 800 единиц медоборудования поставили в клиники Подмосковья
"Операция была сложная и кропотливая – необходимо было отделить миллиметр за миллиметром опухоль от окружающих тканей. Доставлял неудобства и размер операционного поля, по форме напоминающий узкий колодец: местами приходилось работать на глубине до 12 сантиметров от передней брюшной стенки. В результате, правую почечную артерию и нижнюю полую вену удалось отделить от опухоли, не повреждая её капсулу и стенки сосудов", - приводятся слова хирурга больницы Владимира Стрыкова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)врачи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала