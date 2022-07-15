https://ria.ru/20220715/operatsiya-1802742119.html
Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье
Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2022
Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье
Врачи московского областного онкологического диспансера удалили злокачественную опухоль надпочечника у 10-месячного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:48
2022-07-15T15:48
2022-07-15T15:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Врачи московского областного онкологического диспансера удалили злокачественную опухоль надпочечника у 10-месячного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Опухоль была диагностирована в возрасте одного месяца, однако операцию было проводить невозможно. В 9 месяцев пациенту вновь выполнили УЗИ и КТ, по результатам которых было выявлено, что размеры опухоли достигли 5 сантиметров. Она окутывала почечную артерию, плотно прилегала к почечной вене, нижней полой вене, печени."Операция была сложная и кропотливая – необходимо было отделить миллиметр за миллиметром опухоль от окружающих тканей. Доставлял неудобства и размер операционного поля, по форме напоминающий узкий колодец: местами приходилось работать на глубине до 12 сантиметров от передней брюшной стенки. В результате, правую почечную артерию и нижнюю полую вену удалось отделить от опухоли, не повреждая её капсулу и стенки сосудов", - приводятся слова хирурга больницы Владимира Стрыкова.
https://ria.ru/20220713/medoborudovanie-1802167514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), врачи