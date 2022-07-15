https://ria.ru/20220715/operatsiya-1802742119.html

Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье

Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2022

Операцию по удалению опухоли у 10-месячного ребенка провели в Подмосковье

Врачи московского областного онкологического диспансера удалили злокачественную опухоль надпочечника у 10-месячного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:48

2022-07-15T15:48

2022-07-15T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

врачи

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Врачи московского областного онкологического диспансера удалили злокачественную опухоль надпочечника у 10-месячного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Опухоль была диагностирована в возрасте одного месяца, однако операцию было проводить невозможно. В 9 месяцев пациенту вновь выполнили УЗИ и КТ, по результатам которых было выявлено, что размеры опухоли достигли 5 сантиметров. Она окутывала почечную артерию, плотно прилегала к почечной вене, нижней полой вене, печени."Операция была сложная и кропотливая – необходимо было отделить миллиметр за миллиметром опухоль от окружающих тканей. Доставлял неудобства и размер операционного поля, по форме напоминающий узкий колодец: местами приходилось работать на глубине до 12 сантиметров от передней брюшной стенки. В результате, правую почечную артерию и нижнюю полую вену удалось отделить от опухоли, не повреждая её капсулу и стенки сосудов", - приводятся слова хирурга больницы Владимира Стрыкова.

https://ria.ru/20220713/medoborudovanie-1802167514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), врачи