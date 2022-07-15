https://ria.ru/20220715/oon-1802862620.html
ООН приветствует усилия для облегчения продовольственного кризиса в мире
ООН приветствует усилия для облегчения продовольственного кризиса в мире - РИА Новости, 15.07.2022
ООН приветствует усилия для облегчения продовольственного кризиса в мире
ООН приветствует усилия, предпринимаемые во всем мире с целью облегчения мирового продовольственного кризиса, заявил на брифинге заместитель официального... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T20:37
2022-07-15T20:37
2022-07-15T20:37
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ООН, 15 июл – РИА Новости. ООН приветствует усилия, предпринимаемые во всем мире с целью облегчения мирового продовольственного кризиса, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос о выпущенной накануне лицензии минфина США, разъясняющей, что под санкции не попадают в том числе продовольствие для людей и животных, органические и минеральные удобрения, лекарства.На фоне сообщений о прогрессе на российско-украинских переговорах, которые идут при посредничестве ООН и Турции, министерство выпустило генеральную лицензию 6B, в которой разъяснило, что под действие рестрикций не подпадают продовольствие для людей и животных, органические и минеральные удобрения, посевные и семенные материалы, сельскохозяйственная техника, лекарства и медицинское оборудование."Для нас важно поощрять все усилия по всему миру, чтобы понять, что может быть сделано для облегчения серьезного мирового продовольственного кризиса. Так что мы благодарны за любые шаги в этом направлении", - сказал Хак."Но посмотрим, какой прогресс будет достигнут в вопросе договоренностей по украинскому и российскому продовольствию и удобрениям", - добавил он.Как указали в минфине, "сельскохозяйственная и медицинская торговля" не являются целями санкций США против России.Самое значительное смягчение санкционного режима включает как разъяснение существующих мер участникам экономической деятельности во избежание расширительного их толкования, так и вывод из-под рестрикций отдельных категорий продукции медицинской и сельскохозяйственной промышленности, включая оборудование.Сообщения о подвижках в решении зернового вопроса появились по итогам завершившихся в среду в Стамбуле переговоров делегаций Турции, России, Украины и ООН. Стороны, согласно заявлению принимающей стороны, договорились создать координационный центр и провести еще одну встречу на следующей неделе.
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сша, турция, россия, оон
ООН приветствует усилия для облегчения продовольственного кризиса в мире
Фархан Хак: ООН приветствует усилия стран для облегчения продовольственного кризиса в мире
ООН, 15 июл – РИА Новости. ООН приветствует усилия, предпринимаемые во всем мире с целью облегчения мирового продовольственного кризиса, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос о выпущенной накануне лицензии минфина США, разъясняющей, что под санкции не попадают в том числе продовольствие для людей и животных, органические и минеральные удобрения, лекарства.
На фоне сообщений о прогрессе на российско-украинских переговорах, которые идут при посредничестве ООН
и Турции
, министерство выпустило генеральную лицензию 6B, в которой разъяснило, что под действие рестрикций не подпадают продовольствие для людей и животных, органические и минеральные удобрения, посевные и семенные материалы, сельскохозяйственная техника, лекарства и медицинское оборудование.
"Для нас важно поощрять все усилия по всему миру, чтобы понять, что может быть сделано для облегчения серьезного мирового продовольственного кризиса. Так что мы благодарны за любые шаги в этом направлении", - сказал Хак.
"Но посмотрим, какой прогресс будет достигнут в вопросе договоренностей по украинскому и российскому продовольствию и удобрениям", - добавил он.
Как указали в минфине, "сельскохозяйственная и медицинская торговля" не являются целями санкций США
против России
.
Самое значительное смягчение санкционного режима включает как разъяснение существующих мер участникам экономической деятельности во избежание расширительного их толкования, так и вывод из-под рестрикций отдельных категорий продукции медицинской и сельскохозяйственной промышленности, включая оборудование.
Сообщения о подвижках в решении зернового вопроса появились по итогам завершившихся в среду в Стамбуле
переговоров делегаций Турции, России, Украины
и ООН. Стороны, согласно заявлению принимающей стороны, договорились создать координационный центр и провести еще одну встречу на следующей неделе.