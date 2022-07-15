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Число погибших от украинских обстрелов мирных жителей ДНР выросло до трех - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/obstrel-1802843582.html
Число погибших от украинских обстрелов мирных жителей ДНР выросло до трех
Число погибших от украинских обстрелов мирных жителей ДНР выросло до трех - РИА Новости, 15.07.2022
Число погибших от украинских обстрелов мирных жителей ДНР выросло до трех
Число погибших в пятницу при обстрелах украинскими войсками мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до трех, еще 13 ранены, заявил штаб... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:13
2022-07-15T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в пятницу при обстрелах украинскими войсками мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до трех, еще 13 ранены, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела вооруженными формированиями Украины в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до трех человек, раненых - до 13", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина
19:13 15.07.2022 (обновлено: 19:30 15.07.2022)
 
Число погибших от украинских обстрелов мирных жителей ДНР выросло до трех

ДНР: число погибших от украинских обстрелов мирных жителей выросло до трех, 13 пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в пятницу при обстрелах украинскими войсками мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до трех, еще 13 ранены, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате сегодняшнего обстрела вооруженными формированиями Украины в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до трех человек, раненых - до 13", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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