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Число погибших от украинских обстрелов мирных жителей ДНР выросло до трех

Число погибших от украинских обстрелов мирных жителей ДНР выросло до трех - РИА Новости, 15.07.2022

Число погибших от украинских обстрелов мирных жителей ДНР выросло до трех

Число погибших в пятницу при обстрелах украинскими войсками мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до трех, еще 13 ранены, заявил штаб... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:13

2022-07-15T19:13

2022-07-15T19:30

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в пятницу при обстрелах украинскими войсками мирных жителей Донецкой Народной Республики возросло до трех, еще 13 ранены, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела вооруженными формированиями Украины в Донецкой Народной Республике число погибших возросло до трех человек, раненых - до 13", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина