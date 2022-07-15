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Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, выпустив за 45 минут суммарно 30 ракет из РСЗО "Град" и 22 снаряда... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:35
2022-07-15T17:35
2022-07-15T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
нато
артемовск
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, выпустив за 45 минут суммарно 30 ракет из РСЗО "Град" и 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.15 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.20 - населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град"", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, в 15.55 войска Украины выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Доломитному, а в 16.00 еще 20 ракет из "Града" по тому же поселку. Помимо этого, в 15.50 было выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров по Верхнеторецкому в ДНР, а в 16.05 шесть мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке в ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, нато, артемовск, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое
ДНР: ВСУ обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое, выпустив 30 ракет из "Града" и 22 снаряда