14:42 15.07.2022 (обновлено: 15:45 15.07.2022)
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Штаб ДНР сообщил о гибели мирного жителя после обстрела ВСУ Петровского района Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.
"По улице Метеоритной один мирный житель погиб, еще один получил ранения", — говорится в заявлении.
"По улице Метеоритной один мирный житель погиб, еще один получил ранения", — говорится в заявлении.
Ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК также сообщило о четырех ударах ВСУ по Донецку, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град" и снарядами натовского калибра 155 миллиметров.
Петровский район находится на западной окраине столицы республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Вчера, 16:25В миреВСУ ударили по автостанции в Донецке
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.