https://ria.ru/20220715/obstrel-1802728842.html

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 15.07.2022

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:42

2022-07-15T14:42

2022-07-15T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

днр

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале."По улице Метеоритной один мирный житель погиб, еще один получил ранения", — говорится в заявлении.Ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК также сообщило о четырех ударах ВСУ по Донецку, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град" и снарядами натовского калибра 155 миллиметров.Петровский район находится на западной окраине столицы республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220715/minoborony-1802662527.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220714/donetsk-1802484492.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, днр, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы украины, донецк (днр)