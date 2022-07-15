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Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 15.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/obstrel-1802728842.html
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 15.07.2022
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:42
2022-07-15T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
днр
владимир путин
донецкая народная республика
петровский район
вооруженные силы украины
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале."По улице Метеоритной один мирный житель погиб, еще один получил ранения", — говорится в заявлении.Ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК также сообщило о четырех ударах ВСУ по Донецку, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град" и снарядами натовского калибра 155 миллиметров.Петровский район находится на западной окраине столицы республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220715/minoborony-1802662527.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220714/donetsk-1802484492.html
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донецкая народная республика
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в мире, днр, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, вооруженные силы украины, донецк (днр)
14:42 15.07.2022 (обновлено: 15:45 15.07.2022)
 
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Штаб ДНР сообщил о гибели мирного жителя после обстрела ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, написал штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.

"По улице Метеоритной один мирный житель погиб, еще один получил ранения", — говорится в заявлении.
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Петровский район находится на западной окраине столицы республики, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаПетровский районВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)
 
 
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