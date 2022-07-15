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Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска в пятницу выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и еще три снаряда того же калибра по Ленинскому... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:41

2022-07-15T14:41

2022-07-15T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

ленинский район

сцкк

ситуация в днр и лнр

донецк (днр)

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украина

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и еще три снаряда того же калибра по Ленинскому району города, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.15 (время совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм; 14.26 - н.п. Новомихайловка – н.п. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Как сообщили ранее в пятницу в штабе территориальной обороны ДНР, мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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петровский район

украина

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