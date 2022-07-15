https://ria.ru/20220715/obstrel-1802717647.html

Число пострадавших при обстрелах Ясиноватой выросло до трех

Число пострадавших при обстрелах Ясиноватой выросло до трех - РИА Новости, 15.07.2022

Число пострадавших при обстрелах Ясиноватой выросло до трех

Число мирных жителей Ясиноватой в Донецкой Народной республике, пострадавших из-за обстрелов со стороны украинских войск, выросло до трех, заявило... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:22

2022-07-15T14:22

2022-07-15T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Число мирных жителей Ясиноватой в Донецкой Народной республике, пострадавших из-за обстрелов со стороны украинских войск, выросло до трех, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Ясиноватой число раненых увеличилось до трех человек", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 7.00 мск пятницы украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами из РСЗО "Град" и снарядами калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк