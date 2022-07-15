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Число пострадавших при обстрелах Ясиноватой выросло до трех - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/obstrel-1802717647.html
Число пострадавших при обстрелах Ясиноватой выросло до трех
Число пострадавших при обстрелах Ясиноватой выросло до трех - РИА Новости, 15.07.2022
Число пострадавших при обстрелах Ясиноватой выросло до трех
Число мирных жителей Ясиноватой в Донецкой Народной республике, пострадавших из-за обстрелов со стороны украинских войск, выросло до трех, заявило... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:22
2022-07-15T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Число мирных жителей Ясиноватой в Донецкой Народной республике, пострадавших из-за обстрелов со стороны украинских войск, выросло до трех, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Ясиноватой число раненых увеличилось до трех человек", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 7.00 мск пятницы украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами из РСЗО "Град" и снарядами калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
14:22 15.07.2022
 
Число пострадавших при обстрелах Ясиноватой выросло до трех

ДНР: число пострадавших при обстрелах Ясиноватой выросло до трех человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в районе Ясиноватой
Бойцы Народной милиции ДНР в районе Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР в районе Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Число мирных жителей Ясиноватой в Донецкой Народной республике, пострадавших из-за обстрелов со стороны украинских войск, выросло до трех, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Ясиноватой число раненых увеличилось до трех человек", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 7.00 мск пятницы украинские войска обстреляли Ясиноватую ракетами из РСЗО "Град" и снарядами калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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