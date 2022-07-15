https://ria.ru/20220715/obstrel-1802714616.html
В Новой Каховке не подтвердили данные о трех погибших после обстрела ВСУ
В Новой Каховке не подтвердили данные о трех погибших после обстрела ВСУ - РИА Новости, 15.07.2022
В Новой Каховке не подтвердили данные о трех погибших после обстрела ВСУ
Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев не подтвердил РИА Новости сообщения о том, что число погибших... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:15
2022-07-15T14:15
2022-07-15T14:19
в мире
новая каховка
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев не подтвердил РИА Новости сообщения о том, что число погибших из-за обстрела города украинскими войсками выросло до трех, в больнице остаются на лечении 38 пострадавших, в тяжелом состоянии пациентов нет.Ранее СМИ сообщили, что число погибших в результате обстрела Новой Каховки со стороны Украины увеличилось с двух до трех."Два человека точно (скончались). Гибель третьего пациента не подтверждаю. В больнице остаются 38 человек, тяжелых больных нет, там средней тяжести и легкие", – сказал РИА Новости Леонтьев.Украинская армия на этой неделе дважды обстреляла Новую Каховку. Последствия первого удара – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. По данным властей, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости. Ранее Леонтьев сообщил, что в результате украинских ударов по Новой Каховке два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести, 90 человек пострадали.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, новая каховка, херсонская область
14:15 15.07.2022 (обновлено: 14:19 15.07.2022)
В Новой Каховке не подтвердили данные о трех погибших после обстрела ВСУ
Глава администрации Новой Каховки не подтвердил данные о трех погибших после обстрела ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев не подтвердил РИА Новости сообщения о том, что число погибших из-за обстрела города украинскими войсками выросло до трех, в больнице остаются на лечении 38 пострадавших, в тяжелом состоянии пациентов нет.
Ранее СМИ сообщили, что число погибших в результате обстрела Новой Каховки со стороны Украины увеличилось с двух до трех.
"Два человека точно (скончались). Гибель третьего пациента не подтверждаю. В больнице остаются 38 человек, тяжелых больных нет, там средней тяжести и легкие", – сказал РИА Новости Леонтьев.
Украинская армия на этой неделе дважды обстреляла Новую Каховку. Последствия первого удара – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. По данным властей, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости. Ранее Леонтьев сообщил, что в результате украинских ударов по Новой Каховке два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести, 90 человек пострадали.