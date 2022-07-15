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Число раненых при обстреле Кировского района Донецка выросло до пяти

Число раненых при обстреле Кировского района Донецка выросло до пяти - РИА Новости, 15.07.2022

Число раненых при обстреле Кировского района Донецка выросло до пяти

Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:01

2022-07-15T13:01

2022-07-15T13:07

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб сообщал, что украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, в результате были ранены трое мирных жителей."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Кировском районе Донецка число раненых возросло до пяти человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу утром сообщило, что украинские войска за 10 минут обстреляли три района Донецка, в том числе Кировский с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. По Кировскому району города выпустили шесть таких снарядов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр