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Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/obstrel-1802594149.html
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Доломитному в ДНР
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Доломитному в ДНР
Украинские войска в 7.20 мск выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T07:59
2022-07-15T07:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
горловка
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 7.20 мск выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о трех обстрелах Доломитного со стороны украинских войск. По населенному пункту войска Украины выпустили 27 снарядов калибром 155 миллиметров, 14 снарядов калибром 122 миллиметра и 39 мин калибром 120 миллиметров.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
горловка
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, горловка, донецк (днр)
07:59 15.07.2022
 
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Доломитному в ДНР

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра по Доломитному

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 7.20 мск выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 07.20 (совпадает с мск) — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Доломитное: выпущено 13 снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о трех обстрелах Доломитного со стороны украинских войск. По населенному пункту войска Украины выпустили 27 снарядов калибром 155 миллиметров, 14 снарядов калибром 122 миллиметра и 39 мин калибром 120 миллиметров.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОГорловкаДонецк (ДНР)
 
 
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