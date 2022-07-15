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Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Доломитному в ДНР
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Доломитному в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Доломитному в ДНР
Украинские войска в 7.20 мск выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T07:59
2022-07-15T07:59
2022-07-15T07:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
горловка
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 7.20 мск выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о трех обстрелах Доломитного со стороны украинских войск. По населенному пункту войска Украины выпустили 27 снарядов калибром 155 миллиметров, 14 снарядов калибром 122 миллиметра и 39 мин калибром 120 миллиметров.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
горловка
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, горловка, донецк (днр)
Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Доломитному в ДНР
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра по Доломитному