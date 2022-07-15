https://ria.ru/20220715/obstrel-1802592450.html

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из артиллерии и РСЗО "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T07:28

2022-07-15T07:28

2022-07-15T09:10

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую из артиллерии и РСЗО "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в семь утра со стороны Авдеевки."Выпущено пять снарядов калибра 122 миллиметра, десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — говорится в публикации.Накануне украинские силовики не менее пяти раз открывали огонь по Ясиноватой. Последний обстрел зафиксирован в 23:45.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, это крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220714/obstrel-1802462930.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

донецк (днр)

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, донецк (днр), вооруженные силы украины