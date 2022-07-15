Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР 27 снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Доломитное 27 снарядами "натовского" калибра
© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 6.01 мск выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 06.01 (совпадает с мск) — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Доломитное: выпущено 27 снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Кроме того, за девять минут украинские войска еще два раза обстреляли Доломитное, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра и 39 мин калибром 120 миллиметров.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.