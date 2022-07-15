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Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР 27 снарядами

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР 27 снарядами - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР 27 снарядами

Украинские войска в 6.01 мск выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T07:27

2022-07-15T07:27

2022-07-15T07:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

горловка

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донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 6.01 мск выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, за девять минут украинские войска еще два раза обстреляли Доломитное, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра и 39 мин калибром 120 миллиметров.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

горловка

сша

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, украина, горловка, сша, нато, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины