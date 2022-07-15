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Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР 27 снарядами - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/obstrel-1802592305.html
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР 27 снарядами
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР 27 снарядами - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР 27 снарядами
Украинские войска в 6.01 мск выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T07:27
2022-07-15T07:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
горловка
сша
нато
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 6.01 мск выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Кроме того, за девять минут украинские войска еще два раза обстреляли Доломитное, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра и 39 мин калибром 120 миллиметров.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, горловка, сша, нато, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
07:27 15.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР 27 снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Доломитное 27 снарядами "натовского" калибра

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области
Солдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 6.01 мск выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 06.01 (совпадает с мск) — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Доломитное: выпущено 27 снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Кроме того, за девять минут украинские войска еще два раза обстреляли Доломитное, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра и 39 мин калибром 120 миллиметров.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГорловкаСШАНАТОДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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