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Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР

Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР

Украинские войска в 3.45 обстреляли Стаханов, выпустив шесть ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T06:17

2022-07-15T06:17

2022-07-15T06:17

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

луганская народная республика

вооруженные силы украины

луганск

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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 3.45 обстреляли Стаханов, выпустив шесть ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3.45 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

стаханов

луганская народная республика

луганск

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в мире, стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины, луганск