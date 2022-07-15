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Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР
Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР
Украинские войска в 3.45 обстреляли Стаханов, выпустив шесть ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T06:17
2022-07-15T06:17
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
луганская народная республика
вооруженные силы украины
луганск
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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 3.45 обстреляли Стаханов, выпустив шесть ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3.45 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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стаханов
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в мире, стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины, луганск
06:17 15.07.2022
 
Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 3.45 обстреляли Стаханов, выпустив шесть ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3.45 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганск
 
 
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