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Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР
Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР - РИА Новости, 15.07.2022
Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР
Украинские войска в 3.45 обстреляли Стаханов, выпустив шесть ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T06:17
2022-07-15T06:17
2022-07-15T06:17
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стаханов
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луганск
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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 3.45 обстреляли Стаханов, выпустив шесть ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3.45 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, стаханов, луганская народная республика, вооруженные силы украины, луганск
Украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска выпустили шесть ракет по Стаханову