00:58 15.07.2022 (обновлено: 01:07 15.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 23.45 выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о шести обстрелах Украиной этого населенного пункта за прошедшие сутки. При атаке на город ВСУ в том числе применили РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.