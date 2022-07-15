https://ria.ru/20220715/obstrel-1802583167.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 15.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 23.45 выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T00:58

2022-07-15T00:58

2022-07-15T01:07

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

сцкк

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска в 23.45 выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось о шести обстрелах Украиной этого населенного пункта за прошедшие сутки. При атаке на город ВСУ в том числе применили РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

донецк (днр)

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк, донецк (днр)