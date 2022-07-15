https://ria.ru/20220715/obrazovanie-1802643357.html

Артамонов: в Липецкой области откроют новую "Точку роста"

Артамонов: в Липецкой области откроют новую "Точку роста" - РИА Новости, 15.07.2022

Артамонов: в Липецкой области откроют новую "Точку роста"

Новая, пятая по счету, "Точка роста" откроется в школе села Елецкая Лозовка Хлевенского района Липецкой области в рамках федерального проекта "Современная... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:34

2022-07-15T11:34

2022-07-15T11:34

липецкая область

игорь артамонов

общество

образование - общество

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ЛИПЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Новая, пятая по счету, "Точка роста" откроется в школе села Елецкая Лозовка Хлевенского района Липецкой области в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, сейчас в школе ведется подготовка к капитальному ремонту классных комнат, определен подрядчик, ожидается поставка мебели для кабинета физики, химии и биологии, в которых и будет размещена "Точка роста".Артамонов отметил, что в Хлевенском районе уже действуют четыре "Точки роста". В школу уже поступило оборудование для современного оснащения классов – многофункциональное устройство (МФУ), учебный робот манипулятор, ноутбуки и др."Такие центры дают юным липчанам доступ к новым знаниям. Это возможность для детей получить те навыки, которые пригодятся в будущем. Ребята, которые здесь занимаются, станут востребованными специалистами", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220713/kibersport-1802151246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общество, образование - общество