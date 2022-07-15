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Артамонов: в Липецкой области откроют новую "Точку роста" - РИА Новости, 15.07.2022
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Липецкая область
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Артамонов: в Липецкой области откроют новую "Точку роста"
Артамонов: в Липецкой области откроют новую "Точку роста" - РИА Новости, 15.07.2022
Артамонов: в Липецкой области откроют новую "Точку роста"
Новая, пятая по счету, "Точка роста" откроется в школе села Елецкая Лозовка Хлевенского района Липецкой области в рамках федерального проекта "Современная... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T11:34
2022-07-15T11:34
липецкая область
игорь артамонов
общество
образование - общество
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ЛИПЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Новая, пятая по счету, "Точка роста" откроется в школе села Елецкая Лозовка Хлевенского района Липецкой области в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, сейчас в школе ведется подготовка к капитальному ремонту классных комнат, определен подрядчик, ожидается поставка мебели для кабинета физики, химии и биологии, в которых и будет размещена "Точка роста".Артамонов отметил, что в Хлевенском районе уже действуют четыре "Точки роста". В школу уже поступило оборудование для современного оснащения классов – многофункциональное устройство (МФУ), учебный робот манипулятор, ноутбуки и др."Такие центры дают юным липчанам доступ к новым знаниям. Это возможность для детей получить те навыки, которые пригодятся в будущем. Ребята, которые здесь занимаются, станут востребованными специалистами", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, общество, образование - общество
11:34 15.07.2022
 

Артамонов: в Липецкой области откроют новую "Точку роста"

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Новая, пятая по счету, "Точка роста" откроется в школе села Елецкая Лозовка Хлевенского района Липецкой области в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, сейчас в школе ведется подготовка к капитальному ремонту классных комнат, определен подрядчик, ожидается поставка мебели для кабинета физики, химии и биологии, в которых и будет размещена "Точка роста".
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Артамонов отметил, что в Хлевенском районе уже действуют четыре "Точки роста". В школу уже поступило оборудование для современного оснащения классов – многофункциональное устройство (МФУ), учебный робот манипулятор, ноутбуки и др.
"Такие центры дают юным липчанам доступ к новым знаниям. Это возможность для детей получить те навыки, которые пригодятся в будущем. Ребята, которые здесь занимаются, станут востребованными специалистами", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновОбществоОбразование - Общество
 
 
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