https://ria.ru/20220715/navalnaya-1802814122.html
Санду потребовала разобраться из-за задержания жены Навального в Кишиневе
Санду потребовала разобраться из-за задержания жены Навального в Кишиневе - РИА Новости, 15.07.2022
Санду потребовала разобраться из-за задержания жены Навального в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду потребовала у компетентных органов страны разобраться с ситуацией вокруг задержания в Международном аэропорту Кишинева супруги... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:30
2022-07-15T17:30
2022-07-15T17:30
в мире
молдавия
россия
майя санду
юлия навальная
алексей навальный
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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду потребовала у компетентных органов страны разобраться с ситуацией вокруг задержания в Международном аэропорту Кишинева супруги российского оппозиционера Алексея Навального - Юлии Навальной. Ранее Навальная разместила в соцсетях пост, в котором пожаловалась, что якобы была задержана в аэропорту в Кишиневе."Компетентным органам было поручено расследование и выяснение ситуации - как в части проверок, которым она (Навальная) была подвергнута по прибытии в страну в кишиневском аэропорту, так и в связи с её предполагаемым преследованием", - написала Санду в пятницу на своей странице в социальной сети. В своем сообщении молдавский президент также отметила, что "с 24 февраля все иностранные граждане из стран СНГ или стран с риском миграции подлежат дополнительным процедурам контроля при въезде в Молдавию". "Правоохранительные органы обязаны проводить эти проверки строго в соответствии с законом и с корректным подходом", - добавила она.Сама Санду в настоящий момент находится в Польше, куда она прибыла по приглашению президента этой страны Анджея Дуды. Визит состоялся по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Молдавией и Польшей.
https://ria.ru/20220714/sanktsii-1802379581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, майя санду, юлия навальная, алексей навальный
Санду потребовала разобраться из-за задержания жены Навального в Кишиневе
Санду выразила недовольство из-за задержания жены Навального в аэропорту Кишинева