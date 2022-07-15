https://ria.ru/20220715/navalnaya-1802814122.html

Санду потребовала разобраться из-за задержания жены Навального в Кишиневе

Санду потребовала разобраться из-за задержания жены Навального в Кишиневе - РИА Новости, 15.07.2022

Санду потребовала разобраться из-за задержания жены Навального в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду потребовала у компетентных органов страны разобраться с ситуацией вокруг задержания в Международном аэропорту Кишинева супруги... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:30

2022-07-15T17:30

2022-07-15T17:30

в мире

молдавия

россия

майя санду

юлия навальная

алексей навальный

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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду потребовала у компетентных органов страны разобраться с ситуацией вокруг задержания в Международном аэропорту Кишинева супруги российского оппозиционера Алексея Навального - Юлии Навальной. Ранее Навальная разместила в соцсетях пост, в котором пожаловалась, что якобы была задержана в аэропорту в Кишиневе."Компетентным органам было поручено расследование и выяснение ситуации - как в части проверок, которым она (Навальная) была подвергнута по прибытии в страну в кишиневском аэропорту, так и в связи с её предполагаемым преследованием", - написала Санду в пятницу на своей странице в социальной сети. В своем сообщении молдавский президент также отметила, что "с 24 февраля все иностранные граждане из стран СНГ или стран с риском миграции подлежат дополнительным процедурам контроля при въезде в Молдавию". "Правоохранительные органы обязаны проводить эти проверки строго в соответствии с законом и с корректным подходом", - добавила она.Сама Санду в настоящий момент находится в Польше, куда она прибыла по приглашению президента этой страны Анджея Дуды. Визит состоялся по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Молдавией и Польшей.

https://ria.ru/20220714/sanktsii-1802379581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, майя санду, юлия навальная, алексей навальный