https://ria.ru/20220715/nagrada-1802822199.html

Актера и автора песен Михаила Ножкина наградили орденом Александра Невского

Актера и автора песен Михаила Ножкина наградили орденом Александра Невского - РИА Новости, 15.07.2022

Актера и автора песен Михаила Ножкина наградили орденом Александра Невского

Знаменитый актер театра и кино, поэт, автор текстов популярных песен, сопредседатель Союза писателей России Михаил Ножкин указом президента РФ награжден орденом РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:58

2022-07-15T17:58

2022-07-15T17:58

культура

россия

культура

владимир путин

михаил ножкин

эдуард хиль

людмила зыкина

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Знаменитый актер театра и кино, поэт, автор текстов популярных песен, сопредседатель Союза писателей России Михаил Ножкин указом президента РФ награжден орденом Александра Невского.Согласно тексту указа, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации, Ножкин удостоен ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.В январе нынешнего года Ножкину исполнилось 85 лет. Широкую известность получил после выхода детективных кинофильмов "Ошибка резидента" (1968) и "Судьба резидента" (1970), где сыграл советского контрразведчика Павла Синицына. Сценарий картины был основан на реальных событиях. Знаменитой стала и песня в исполнении Ножкина "Я в весеннем лесу пил березовый сок...". Ножкин также играл Рощина в телесериале "Хождение по мукам" (1977), исполнял главную роль майора Шатохина в боевике "Одиночное плавание" (1985).В числе лучших песен Ножкина – "Последний бой" из киноэпопеи "Освобождение", где он сыграл лейтенанта Ярцева; "Последняя электричка", "А ты люби ее, свою девчонку", "И снова выборы", "Я люблю тебя, Россия" и другие. В разное время эти произведения исполняли Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, Владимир Высоцкий, Стас Намин.Михаил Ножкин - член Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".

https://ria.ru/20220119/nozhkin-1768173228.html

https://ria.ru/20220506/gala-kontsert-1787238469.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, культура, владимир путин, михаил ножкин, эдуард хиль, людмила зыкина