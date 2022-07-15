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Актера и автора песен Михаила Ножкина наградили орденом Александра Невского - РИА Новости, 15.07.2022
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Культура
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Актера и автора песен Михаила Ножкина наградили орденом Александра Невского
Актера и автора песен Михаила Ножкина наградили орденом Александра Невского - РИА Новости, 15.07.2022
Актера и автора песен Михаила Ножкина наградили орденом Александра Невского
Знаменитый актер театра и кино, поэт, автор текстов популярных песен, сопредседатель Союза писателей России Михаил Ножкин указом президента РФ награжден орденом РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:58
2022-07-15T17:58
культура
россия
культура
владимир путин
михаил ножкин
эдуард хиль
людмила зыкина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Знаменитый актер театра и кино, поэт, автор текстов популярных песен, сопредседатель Союза писателей России Михаил Ножкин указом президента РФ награжден орденом Александра Невского.Согласно тексту указа, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации, Ножкин удостоен ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.В январе нынешнего года Ножкину исполнилось 85 лет. Широкую известность получил после выхода детективных кинофильмов "Ошибка резидента" (1968) и "Судьба резидента" (1970), где сыграл советского контрразведчика Павла Синицына. Сценарий картины был основан на реальных событиях. Знаменитой стала и песня в исполнении Ножкина "Я в весеннем лесу пил березовый сок...". Ножкин также играл Рощина в телесериале "Хождение по мукам" (1977), исполнял главную роль майора Шатохина в боевике "Одиночное плавание" (1985).В числе лучших песен Ножкина – "Последний бой" из киноэпопеи "Освобождение", где он сыграл лейтенанта Ярцева; "Последняя электричка", "А ты люби ее, свою девчонку", "И снова выборы", "Я люблю тебя, Россия" и другие. В разное время эти произведения исполняли Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, Владимир Высоцкий, Стас Намин.Михаил Ножкин - член Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".
https://ria.ru/20220119/nozhkin-1768173228.html
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россия, культура, владимир путин, михаил ножкин, эдуард хиль, людмила зыкина
17:58 15.07.2022
 
Актера и автора песен Михаила Ножкина наградили орденом Александра Невского

Путин наградил актера, поэта и автора песен Михаила Ножкина орденом Александра Невского

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНародный артист России Михаил Ножкин
Народный артист России Михаил Ножкин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Народный артист России Михаил Ножкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Знаменитый актер театра и кино, поэт, автор текстов популярных песен, сопредседатель Союза писателей России Михаил Ножкин указом президента РФ награжден орденом Александра Невского.
Согласно тексту указа, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации, Ножкин удостоен ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
Народный артист РСФСР, актер, певец и поэт Михаил Ножкин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
19 января, 03:01
Биография Михаила Ножкина
В январе нынешнего года Ножкину исполнилось 85 лет. Широкую известность получил после выхода детективных кинофильмов "Ошибка резидента" (1968) и "Судьба резидента" (1970), где сыграл советского контрразведчика Павла Синицына. Сценарий картины был основан на реальных событиях. Знаменитой стала и песня в исполнении Ножкина "Я в весеннем лесу пил березовый сок...". Ножкин также играл Рощина в телесериале "Хождение по мукам" (1977), исполнял главную роль майора Шатохина в боевике "Одиночное плавание" (1985).
В числе лучших песен Ножкина – "Последний бой" из киноэпопеи "Освобождение", где он сыграл лейтенанта Ярцева; "Последняя электричка", "А ты люби ее, свою девчонку", "И снова выборы", "Я люблю тебя, Россия" и другие. В разное время эти произведения исполняли Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, Владимир Высоцкий, Стас Намин.
Михаил Ножкин - член Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".
Академический Ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ выступает на концерте Спасибо за верность, потомки! - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:59
Гала-концерт акции "Спасибо за верность, потомки!" прошел в Кремле
 
КультураРоссияКультураВладимир ПутинМихаил НожкинЭдуард ХильЛюдмила Зыкина
 
 
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