Актера и автора песен Михаила Ножкина наградили орденом Александра Невского
Путин наградил актера, поэта и автора песен Михаила Ножкина орденом Александра Невского
Народный артист России Михаил Ножкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Знаменитый актер театра и кино, поэт, автор текстов популярных песен, сопредседатель Союза писателей России Михаил Ножкин указом президента РФ награжден орденом Александра Невского.
Согласно тексту указа, опубликованного в пятницу на официальном портале правовой информации, Ножкин удостоен ордена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
19 января, 03:01Биография Михаила Ножкина
В январе нынешнего года Ножкину исполнилось 85 лет. Широкую известность получил после выхода детективных кинофильмов "Ошибка резидента" (1968) и "Судьба резидента" (1970), где сыграл советского контрразведчика Павла Синицына. Сценарий картины был основан на реальных событиях. Знаменитой стала и песня в исполнении Ножкина "Я в весеннем лесу пил березовый сок...". Ножкин также играл Рощина в телесериале "Хождение по мукам" (1977), исполнял главную роль майора Шатохина в боевике "Одиночное плавание" (1985).
В числе лучших песен Ножкина – "Последний бой" из киноэпопеи "Освобождение", где он сыграл лейтенанта Ярцева; "Последняя электричка", "А ты люби ее, свою девчонку", "И снова выборы", "Я люблю тебя, Россия" и другие. В разное время эти произведения исполняли Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Гуляев, Владимир Высоцкий, Стас Намин.
Михаил Ножкин - член Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".