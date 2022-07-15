https://ria.ru/20220715/naemnik-1802839066.html

Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР

Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022

Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника Пола Ури, находившегося в плену в ДНР, говорится в заявлении, опубликованном на РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T18:58

2022-07-15T18:58

2022-07-15T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

дарья морозова

андрей келин

игорь конашенков

украина

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника Пола Ури, находившегося в плену в ДНР, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине. В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, дарья морозова, андрей келин, игорь конашенков, украина, россия, донецкая народная республика