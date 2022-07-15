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Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/naemnik-1802839066.html
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР - РИА Новости, 15.07.2022
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника Пола Ури, находившегося в плену в ДНР, говорится в заявлении, опубликованном на РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T18:58
2022-07-15T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
андрей келин
игорь конашенков
украина
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника Пола Ури, находившегося в плену в ДНР, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине. В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, дарья морозова, андрей келин, игорь конашенков, украина, россия, донецкая народная республика
18:58 15.07.2022
 
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР

Глава МИД Великобритании Трасс обвинила Россию в смерти находившегося в плену ДНР наемника

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника Пола Ури, находившегося в плену в ДНР, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
"Я потрясена известием о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося под стражей у российского сателлита на Украине. Россия должна понести полную ответственность за это", - приводятся слова Трасс в документе без объяснений, почему Москва должна нести ответственность.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине. В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДарья МорозоваАндрей КелинИгорь КонашенковУкраинаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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