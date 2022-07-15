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Канадский наемник вернулся домой, получив на Украине ранение - РИА Новости, 15.07.2022
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Канадский наемник вернулся домой, получив на Украине ранение
Канадский наемник вернулся домой, получив на Украине ранение - РИА Новости, 15.07.2022
Канадский наемник вернулся домой, получив на Украине ранение
Канадский военный ветеран, который отправился участвовать в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, вернулся домой, получив серьезное ранение,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:40
2022-07-15T17:40
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Канадский военный ветеран, который отправился участвовать в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, вернулся домой, получив серьезное ранение, сообщила канадская газета Globe and Mail.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Кроме того, ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на Родине".По данным издания, 50-летний канадец был тяжело ранен 15 мая в Запорожской области на юго-востоке Украины. Он был эвакуирован из зоны боевых действий канадской некоммерческой организацией Aman Lara, основанной в 2021 году для помощи людям в эвакуации из Афганистана, где к власти пришли талибы*.Отмечается, что возвращению канадца домой способствовала также его семья, а на онлайн-платформе для сбора средств GoFundMe была собрана сумма в размере 60 тысяч долларов в виде пожертвований.Исполнительный директор организации Aman Lara Брэйн Макдональд заявил, что ему неизвестно о других раненых канадцах, вернувшихся из Украины. По его словам, вернуть канадца домой было сложной задачей, потребовавшей координации усилий как внутри страны, так и за рубежом.Сейчас канадец, имя которого издание не раскрывает из соображений безопасности, находится в больнице Оттавы, его безопасности ничто не угрожает.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220715/kanada-1802647674.html
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в мире, украина, россия
17:40 15.07.2022
 
Канадский наемник вернулся домой, получив на Украине ранение

Globe and Mail: отправившийся на Украину канадский наемник вернулся домой, получив ранение

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Канадский военный ветеран, который отправился участвовать в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, вернулся домой, получив серьезное ранение, сообщила канадская газета Globe and Mail.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Кроме того, ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на Родине".
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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По данным издания, 50-летний канадец был тяжело ранен 15 мая в Запорожской области на юго-востоке Украины. Он был эвакуирован из зоны боевых действий канадской некоммерческой организацией Aman Lara, основанной в 2021 году для помощи людям в эвакуации из Афганистана, где к власти пришли талибы*.
Отмечается, что возвращению канадца домой способствовала также его семья, а на онлайн-платформе для сбора средств GoFundMe была собрана сумма в размере 60 тысяч долларов в виде пожертвований.
Исполнительный директор организации Aman Lara Брэйн Макдональд заявил, что ему неизвестно о других раненых канадцах, вернувшихся из Украины. По его словам, вернуть канадца домой было сложной задачей, потребовавшей координации усилий как внутри страны, так и за рубежом.
Сейчас канадец, имя которого издание не раскрывает из соображений безопасности, находится в больнице Оттавы, его безопасности ничто не угрожает.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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