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В Москве обеспечили будущую сцену Александринского театра энергоснабжением - РИА Новости, 15.07.2022
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В Москве обеспечили будущую сцену Александринского театра энергоснабжением
В Москве обеспечили будущую сцену Александринского театра энергоснабжением - РИА Новости, 15.07.2022
В Москве обеспечили будущую сцену Александринского театра энергоснабжением
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение будущей сцены Александринского театра в Москве, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:04
2022-07-15T10:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
александринский театр
петр бирюков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение будущей сцены Александринского театра в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В сообщении отмечается, что при прокладке новых линий специалисты использовали метод горизонтально направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.Уточняется, что уже пройдено семь участков трассы – вдоль проспекта Андропова и Пролетарского проспекта, через Коломенский проезд и Каширское шоссе."Первый государственный профессиональный русский драматический театр, который ведет свою историю с XVIII века и находится в Санкт-Петербурге, впервые получит сцену в Москве. Главный зал будет вмещать 650 зрителей. Открытие запланировано на 2024 год", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20220714/blagoustroystvo-1802333925.html
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общество, москва, городское хозяйство москвы, александринский театр, петр бирюков
10:04 15.07.2022 (обновлено: 10:05 15.07.2022)
 
В Москве обеспечили будущую сцену Александринского театра энергоснабжением

Заммэра Москвы Бирюков: будущую сцену Александринского театра обеспечили энергоснабжением

© Pixabay / jarmolukЭлектрик возле электрического щитка
Электрик возле электрического щитка - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Pixabay / jarmoluk
Электрик возле электрического щитка. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение будущей сцены Александринского театра в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к сетям будущей сцены Александринского театра. Для этого построили две кабельные линии 10 киловатт общей протяженностью 8,5 километра. В распределительном пункте смонтировано надежное оборудование, которое позволит обеспечить эффективное энергопотребление и бесперебойную работу всех устройств. Общая присоединенная мощность составит 3,4 мегаватта", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
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В сообщении отмечается, что при прокладке новых линий специалисты использовали метод горизонтально направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.
Уточняется, что уже пройдено семь участков трассы – вдоль проспекта Андропова и Пролетарского проспекта, через Коломенский проезд и Каширское шоссе.
"Первый государственный профессиональный русский драматический театр, который ведет свою историю с XVIII века и находится в Санкт-Петербурге, впервые получит сцену в Москве. Главный зал будет вмещать 650 зрителей. Открытие запланировано на 2024 год", - добавили в сообщении.
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