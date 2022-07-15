10:04 15.07.2022 (обновлено: 10:05 15.07.2022)
В Москве обеспечили будущую сцену Александринского театра энергоснабжением
Заммэра Москвы Бирюков: будущую сцену Александринского театра обеспечили энергоснабжением
Электрик возле электрического щитка. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение будущей сцены Александринского театра в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили строительно-монтажные работы по технологическому присоединению к сетям будущей сцены Александринского театра. Для этого построили две кабельные линии 10 киловатт общей протяженностью 8,5 километра. В распределительном пункте смонтировано надежное оборудование, которое позволит обеспечить эффективное энергопотребление и бесперебойную работу всех устройств. Общая присоединенная мощность составит 3,4 мегаватта", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В сообщении отмечается, что при прокладке новых линий специалисты использовали метод горизонтально направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.
Уточняется, что уже пройдено семь участков трассы – вдоль проспекта Андропова и Пролетарского проспекта, через Коломенский проезд и Каширское шоссе.
"Первый государственный профессиональный русский драматический театр, который ведет свою историю с XVIII века и находится в Санкт-Петербурге, впервые получит сцену в Москве. Главный зал будет вмещать 650 зрителей. Открытие запланировано на 2024 год", - добавили в сообщении.