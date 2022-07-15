https://ria.ru/20220715/moskva-1802613163.html

В Москве обеспечили будущую сцену Александринского театра энергоснабжением

В Москве обеспечили будущую сцену Александринского театра энергоснабжением - РИА Новости, 15.07.2022

В Москве обеспечили будущую сцену Александринского театра энергоснабжением

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение будущей сцены Александринского театра в Москве, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:04

2022-07-15T10:04

2022-07-15T10:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

александринский театр

петр бирюков

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение будущей сцены Александринского театра в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.В сообщении отмечается, что при прокладке новых линий специалисты использовали метод горизонтально направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.Уточняется, что уже пройдено семь участков трассы – вдоль проспекта Андропова и Пролетарского проспекта, через Коломенский проезд и Каширское шоссе."Первый государственный профессиональный русский драматический театр, который ведет свою историю с XVIII века и находится в Санкт-Петербурге, впервые получит сцену в Москве. Главный зал будет вмещать 650 зрителей. Открытие запланировано на 2024 год", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220714/blagoustroystvo-1802333925.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы, александринский театр, петр бирюков