https://ria.ru/20220715/molodezh-1802810735.html

Эксперты РФ и КНР поговорили в "России сегодня" о проблемах молодежи

Эксперты РФ и КНР поговорили в "России сегодня" о проблемах молодежи - РИА Новости, 15.07.2022

Эксперты РФ и КНР поговорили в "России сегодня" о проблемах молодежи

Медиагруппа "Россия сегодня" провела в пятницу онлайн-дискуссию на тему "Молодежный вектор российско-китайского информационного сотрудничества". Встреча,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:22

2022-07-15T17:22

2022-07-15T17:22

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела в пятницу онлайн-дискуссию на тему "Молодежный вектор российско-китайского информационного сотрудничества". Встреча, состоявшаяся в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы, была организована при поддержке Всекитайской Ассоциации молодежи и интернет-сайта China Daily Website.В мероприятии приняли участие заместитель председателя Российского союза молодежи Александр Митрофанов, заместитель декана по международной деятельности Российского университета дружбы народов Наталия Поплавская, вице-президент Всекитайской ассоциации молодежи по развитию новых медиа, заместитель главного редактора Китайской молодежной газеты Дун Ши, заместитель главного редактора China Daily Website Ли Синь, младший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии Общественных Наук Гао Ханьсюнь, а также руководитель Sputnik China Алексей Савицкий.В ходе дискуссии эксперты обсудили перспективы усиления взаимодействия двух стран в области молодежной политики, существующие и новые проекты для молодежи в информационной сфере, а также наиболее популярные среди молодежной аудитории форматы медиа.Открывая мероприятие, вице-президент Всекитайской ассоциации молодежи по развитию новых медиа, Заместитель Главного редактора Китайской молодежной газеты Дун Ши представила анализ отличительных черт пользователей китайского интернета поколения девяностых и нулевых. Она отметила, что медиа нужно больше внимания уделять исследованиям молодежной аудитории, чтобы учитывать их интересы при выборе наиболее актуальных тем для освещения.С ней согласилась заместитель главного редактора China Daily Website Ли Синь. "Мы видим, что мейнстримовые медиа уже не так популярны, фокус аудитории сместился на другие источники информации. У молодых людей существует большая потребность в критическом осмыслении информации", - отметила она.Заместитель председателя Российского союза молодежи Александр Митрофанов рассказал о ряде текущих молодежных инициатив двух стран. "На треке сотрудничества с КНР мы можем выделить направление, связанное с молодежным предпринимательством. Задача Российского союза молодежи в этом отношении – укреплять сотрудничество между молодыми предпринимателями России и Китая. Это направление для нас является сейчас самым разработанным, самым успешным. Также хочется сказать, что у нас есть большой интерес к направлению, связанному с взаимодействием молодых лидеров двух стран", - подчеркнул он.О том, какой образ России и Китая сложился у молодежи двух стран, рассказал младший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии Общественных Наук Господин Гао Ханьсюнь. "Наши страны должны обращать самое пристальное внимание на работу с молодыми людьми, чтобы они могли представлять свой взгляд на мир", - считает он.В завершение дискуссии заместитель декана по международной деятельности Российского университета дружбы народов Наталия Поплавская представила подход ВУЗов к проблематике молодежи и медиа. "Если мы говорим об укреплении молодежного сотрудничества между нашими странами, то, возможно, не стоит изобретать какие-то инновационные подходы, достаточно объединить тот опыт, наработанные подходы и практики, которые есть у образовательных и молодежных организаций, представителей профессионального сообщества. Все мы делаем очень много для укрепления сотрудничества между нашими странами, все мы стремимся к одной цели, поэтому если мы постараемся объединить наши усилия, то сможем быть еще эффективнее и продуктивнее", - подытожила она."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20220712/videomost-1802052532.html

https://ria.ru/20220707/videomosty-1800972960.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, миа "россия сегодня", россия, китай, общество