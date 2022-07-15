https://ria.ru/20220715/mirotvorets-1802716911.html

В Иране узнали о внесении детей в базу украинского сайта "Миротворец"

В Иране узнали о внесении детей в базу украинского сайта "Миротворец" - РИА Новости, 15.07.2022

В Иране узнали о внесении детей в базу украинского сайта "Миротворец"

Иранский телеканал Press TV показал сюжет, в котором рассказал о внесении детей в базу скандального украинского сайта "Миротворец". РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:19

2022-07-15T14:19

2022-07-15T14:20

в мире

луганская народная республика

сайт "миротворец"

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Иранский телеканал Press TV показал сюжет, в котором рассказал о внесении детей в базу скандального украинского сайта "Миротворец".Телеканал показал в своем сюжете тринадцатилетнюю писательницу из Луганской Народной Республики Фаину Савенкову, попавшую в базу сайта. Девочка рассказала, что у нее есть подруга, чье имя также внесено в базу, потому что та написала стихотворение о войне.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками Родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других гражданах разных стран.

https://ria.ru/20220505/savenkova-1787116922.html

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в мире, луганская народная республика, сайт "миротворец"